Estatua de Derbez enfureció a los residentes de Acapulco, la vandalizaron

Acapulco es una de las famosas ciudades mexicanas que por la belleza de sus playas se ha dado a conocer en todo el mundo, pero ahora, los residentes de esta localidad turística están furiosos con el gobierno por haber colocado una estatua de Derbez, ¡aquí te decimos los motivos!

En La Verdad Noticias te recordamos que Eugenio es uno de los comediantes más famosos de México, y aunque fue nominado a un Premio Óscar, puede que ni por eso los ciudadanos acapulqueños le quieran dar una estatua.

Anteriormente te contamos cuando el actor recibió su primer Emmy; sin embargo, ahora te diremos qué le ocurrió a un monumento que se aseguró era para honrar sus grandes atribuciones a la ciudad famosa también por “La Quebrada”.

Estatua de Derbez quedó cubierta de plástico

Estatua cubierta de plástico. Foto: Twitter @Acapulcotidiano

A tan solo un día de la inauguración de la figura en honor al comediante, dicho monumento quedó completamente vandalizado por los residentes de la ciudad turística, pues, consideraron que dicha escultura era un verdadero insulto para la ciudad, así que las redes sociales ardieron en ira y crearon varios memes para expresar su inconformidad, pero eso no es todo, hubo quienes arremetieron directamente contra el monumento, pero eso ¡no fue todo!

Este 13 de octubre se dio a conocer una foto en redes sociales donde se ve a la escultura y a su placa completamente cubierta con plástico y papel, cabe recordar que dicha figura se inauguró el pasado 12 de este mismo mes, así que, solo fueron algunas horas las que realmente se lució el monumento del actor Eugenio antes de ser vandalizado.

¿Por qué vandalizaron la estatua de Eugenio?

Estatua. Foto: suracapulco.mx

El gobierno acapulqueño asegura que gracias a la serie que Eugenio realizó, misma que se titula con el mismo nombre de esta ciudad, se está dando a conocer el lugar turístico a nivel mundial; aunque, al parecer para los habitantes este personaje no tiene por qué tener una estatua, pues, señalan que no hay motivos para sentir pensar eso y que, realmente él no ha hecho nada extraordinario, pues, hay quienes han hecho más.

Cabe destacar que la serie es producida por el actor y que se transmite por medio de Apple TV, y aunque se asegura que los escenarios son de aquella localidad, en realidad, muchos dicen que es una farsa y que hay partes que se grabaron en Puerto Vallarta.

Para los acapulqueños la estatua ya era bastante “desagradable”, pero esto se incentivó más, gracias a la leyenda que colocaron en su placa, la cual, es:

“Inauguración de la glorieta ‘Eugenio Derbez’. En agradecimiento a su aportación y difusión de Acapulco en el mundo.”

Si quieres saber más sobre este famoso tienes que revisar Eugenio Derbez protagonizará película de Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de mediotiempo.com