Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Estas son las terribles predicciones de Baba Vanga 2017 Vangelia Pandeva Dimitrova más conocida como Baba Vanga, conocida después de su matrimonio como Vangelia Gushterova, está reconocida como una de las grandes videntes del siglo XX. Baba Vanga era una clarividente y curandera, nacida el 31 de Enero de 1911 en un pequeño poblado llamado Strumica, República de Macedonia, murió el 11 de Agosto de 1996. Vanga era ciega y decía que sus habilidades tenían algo que ver con la presencia de criaturas invisibles, pero no podía explicar claramente su origen. Ella decía que esas criaturas le daban información sobre las personas. De acuerdo a sus declaraciones, la vida de cada persona que se paraba frente a ella era como una película desde su nacimiento hasta el día de su muerte. A la edad de 12 años su vida dio un sorpresivo giro, un día se encontró con un gran tornado, que son casi inexistentes en esa zona, la levantó y la arrojó 400 metros adelante, sus ojos se llenaron de arena, lo que hizo que gradualmente empezaran a perder la vista hasta que cuatro años después quedó completamente ciega... pero al mismo tiempo empezó a ver lo que nadie más veía. Vanga comenzó a profetizar a la temprana edad de los 16 años, entre sus grandes aciertos se encuentran los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, cuando dijo que 'los hermanos americanos serían atacados por pájaros de acero'. La clarividente también predijo el comienzo y fin de la Segunda Guerra Mundial, la Perestroika en la antigua URSS, la muerte de la Princesa Diana, e incluso el hundimiento del submarino ruso Kursk.

Vanga, antes de morir dijo que en todo el planeta existe solo una única heredera de su extraordinario don. La heredera de tan portentoso poder es una niña de 10 años que vive al sur de Francia.

A continuación se encuentra el calendario con todas las profecías que ha acertado hasta el momento. 1939, A principios de este año predijo la Segunda Guerra Mundial y su final. 1942, En abril de dijo al zar búlgaro Boris: "Recuerda la fecha: 28 de agosto. Ese día todos tus bienes van a caber en una cáscara de nuez". El zar falleció el 28 de agosto de 1943. 1968, En enero al despertar empezó a gritar: "¡Praga! ¡Salven a ¡Praga!, pues muy pronto se convertirá en un acuario en el cual los locos van a pescar..." En agosto de ese año los tanques rusos entraron a Praga. 1969, Vanga "vio" con antelación la muerte de la primer ministra de la India,lndira Gandhi.

1989 cuando Vanga vaticinó la caida de las torres gemelas: ¡Horror, horror! Los hermanos americanos se caerán matados a picotazos por aves de hierro. Los lobos aullarán de los arbustos y correrán ríos de sangre inocente". Y efectivamente, fue en septiembre del 2001 cuando a raíz del ataque aéreo terrorista se derrumbaron los dos rascacielos del World Trade Center en Nueva York.

Los edificios destruidos por aviones (aves de hierro) los llamaban "gemelos" o "hermanos". El arbusto es "Bush" en inglés(Arbusto se dice Bush), por lo que la profecía fue correcta inclusive en lo que se refería al periodo del mandato del presidente norteamericano George Bush. "El mundo sobrevivirá muchos cataclismos, fuertes trastornos. Se transformará el mismo conocimiento de la gente. Llegarán los tiempos difíciles. Las gentes se dividirán según sus creencias religiosas".predijo la perestroika y la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas., En septiembre lanzó un aviso premonitorio: "las tropas rusas realizarán una agresión contra Chechenia, pero no van a lograr nada". En diciembre de ese año empezó la guerra contra Chechenia, que perdió Rusia.En abril profetizó que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad.profetizo el conflicto de Indonesia. La profeta Vanga, también escribió todas sus profecías hasta el año 5079 en el cual, según ella, es el fin del mundo. Todas sus profecías se encuentran a continuación:, la tercera guerra mundial comenzará en noviembre de 2010 y terminará a finales de octubre de 2012. Los países en guerra usarán armas nucleares inicialmente y después usarán armas químicas.

En 2011, como resultado del cataclismo nuclear en el hemisferio norte no habrá animales ni vegetación. Los musulmanes iniciarán una guerra química contra los europeos supervivientes. En 2014, mucha gente sufrirá cáncer de piel y otras enfermedades cutáneas a consecuencia de la guerra química.

En 2016, Europa se llenará de musulmanes. Las cosas vienen mal para EU, ya que un presidente “afroamericano” será “el último” mandatario en funciones del país del norte.

En 2017, China se convertirá en una potencia mundial emergente. Los países en vía de desarrollo estarán en manos de los explotadores.

En 2023, Se produce una pequeña variación en la orbita de la Tierra.

, Europa aún no se ha recuperado de las secuelas anteriores., crean una nueva fuente de energía (probablemente una reacción termonuclear controlada). La hambruna gradualmente está siendo superada. Han lanzado una nave espacial sonda con destino a Venus., el hielo de los polos se está derritiendo. Aumenta el nivel de agua de los océanos.la economía mundial prospera. Europa sigue bajo el yugo de los musulmanes., algunos órganos pueden ser creados. Reemplazando los antiguos órganos por unos nuevos en un método innovador del tratamiento de salud., durante el ataque sobre la Roma ocupada por los musulmanes, los Estados Unidos usa una nueva clase de arma el clima, produciendo una glaciación.sociedad sin clases., recuperación de la madre naturaleza.una nueva enfermedad produce envejecimiento en cuestión de segundos., se consigue curar la enfermedad que produce envejecimiento en cuestión de segundos., un sol artificial iluminará la cara oculta de la Tierra., la gente llegará a vivir como si fueren robots., ocurrirá una guerra entre pequeñas naciones. Las naciones poderosas no intervendrán., Hungria recibirá señales desde el espacio.se funda una colonia debajo del agua, a petición de los consejos de algunos expertos., los animales se tornan semi-humanos., aparece una nueva religión.aparición de una gran sequía., una colonia (¿humana?) en Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra (Como hizo USA respecto a Inglaterra), se frenarán las dos grandes erupciones de volcanes., la colonia de Marte se desarrolla totalmente, la energía es abundante al igual que la comida., completo mestizaje entre europeos y asiáticos., en el Sol que reduce la marcha de procesos termonucleares. Gotas de temperaturas., en la búsqueda de vida extraterrestre, la humanidad entra en el contacto con algo terrible.una nave espacial olvidada trae a la Tierra una nueva enfermedad terrible.planetas modifican gradualmente la órbita planetaria. El Marte es amenazado por cometas.los principios de la física son modificados.crisol de razas blancas, amarillas y negras da lugar a nueva raza.poder de la nada (probablemente de un vacío o un agujero negro).viajes en el túnel del tiempo. Nuevos contactos con extraterrestres.el sol se enfría. Las tentativas estaban siendo hechas para alumbrarlo otra vez.erupción poderosa sobre el Sol. Cambio de la fuerza de gravedad. Comienzan a caer viejas estaciones espaciales y satélites.en Francia,surge un movimiento guerrillero contra el Islam.nuevas leyes importantes y secretos del universo son desvelados.los secretos de la Luna son desvelados.algo terrible se acerca a la Tierra procedente desde el espacio.un accidente en uno del Sol artificial conduce a la sequía.aparece una gran hambruna.una nueva raza se expande rápidamente.el Sol artificial choca. Tierra en el crepúsculo.guerra en Marte, se desvía la trayectoria del planeta.el cometa golpea la Luna. Alrededor de la Tierra – el anillo o zona de las piedras y el polvo.en este momento en la Tierra se ha acabado con toda forma de vida no humana, pero la humanidad será capaz de sentar las bases de una nueva vida en otro sistema estelar.un nuevo planeta está poblado por poco. Menos contactos entre las personas. El clima del nuevo planeta afecta a los organismos de las personas, las cuales mutan.comienza una guerra entre los humanos por la ambición de los recursos. Mas de la mitad de la humanidad muere.la guerra ha terminado.el desarrollo de civilización prácticamente se para. La gente vive multitudes como bestias.el nuevo mesías que lanza sermones a la gente sobre valores morales, religión.el nuevo profeta recibe el apoyo de todos los segmentos de la población. Organizado una nueva iglesia.con la Iglesia para reciclar a la nueva gente ciencias olvidadas.nuevas ciudades crecen en el mundo. La Nueva Iglesia anima el desarrollo de nueva tecnología y ciencia.el desarrollo de la ciencia va en aumento. Los científicos descubrieron las causas de todas las enfermedades y su comportamiento de organismo.han encontrado la panacea para curar cualquier enfermedad.debido a la mutación de personas por fin empezando a usar su cerebro más del 34%. Completamente perdido la noción del mal y el odio.introducción a Dios. El hombre finalmente se ha llegado a tal nivel de desarrollo que pueden comunicarse con Dios.la gente alcanza la inmortalidad.el desarrollo de la civilización ha llegado a su punto máximo. El número de personas que viven con diferentes planetas es de unos 340 mil millones. La asimilación se inicia con los extranjeros.el desarrollo de la civilización ha alcanzado su pico mas alto. El numero de gente que vive en diferentes planetas ronda los 340 billones de personas. Comienza un proceso de acercamiento con civilizaciones extraterrestres.aparece un universo divisorio, algo desconocido hasta ahora.se toma la decisión de dejar de los confines del universo. Mientras aproximadamente el 40 por ciento de la población está en contra.final del mundo.