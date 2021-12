Estas son las razones por las que Kanye West quiere volver con Kim Kardashian

Kanye West no está listo para dejar ir a Kim Kardashian, e incluso reveló que tiene una “trinidad” de razones por las que desea salvar su matrimonio con la socialité y madre de sus hijos.

Aunque la separación tiene varios meses, y empieza a acercarse al año, el rapero de 44 años ha dado a conocer su deseo de retomar la relación después de que Kim comenzó un romance con Pete Davidson.

Después de que fuentes cercanas a la pareja aseguraron que Kanye West quiere salvar su matrimonio con Kim Kardashian, el controversial rapero ha confirmado sus intenciones de reconectarse con su aún esposa.

Kanye West no acepta divorcio con Kim Kardashian

Kanye West no acepta divorcio con Kim Kardashian

Durante una aparición en el podcast Drink Champs el mes pasado, insistió en que la fundadora de SKIMs sigue siendo su "esposa", diciendo: “SNL hizo que mi esposa dijera 'Me divorcié de él' en la televisión porque solo querían el raiting".

"Ni siquiera estamos divorciados. Entonces, ¿cómo nosotros? Porque [no es] una broma para mí, mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero a sus padres, quiero que estemos juntos".

El rapero hace referencia a la participación de su aún esposa como conductora de SNL, cuando conoció a Davidson y comenzó una relación con él, por lo que las Kardashians temen un "colapso de Kanye" por el romance.

¿Por qué West quiere volver con Kim?

La segunda boda de Kanye West y Kim Kardashian

Kanye West reconoció errores del pasado y dice querer a su familia junta de nuevo, comenzando con retomar su romance con Kim Kardashian pero, ¿por qué la quiere tanto de vuelta?.

Un amigo cercano de Kanye le dijo a Page Six que tiene tres razones principales para querer salvar su matrimonio con la estrella de Keeping Up With the Kardashians que él llama "La Santísima Trinidad".

La número uno es que Kanye "no está seguro de si alguna otra mujer será capaz de soportarlo. Él es mucho, y Kim ya está acostumbrada a todo, no tiene que explicarle las cosas. Ella sabe cómo aguantarlo cuando atraviesa sus días oscuros".

La número dos es mantener unida a su familia por el bien de sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm. Sobre la tercera razón se debe a que es una persona religiosa y no desea divorciarse además se preocupa por la marca que crearon.

“Él también se preocupa por su imagen. Cree que [Kim Kardashian] se ve bien a su lado", dijo la fuente sobre todos los motivos que Kanye West tiene para recuperar a su aún esposa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!