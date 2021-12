Estas son las películas más esperadas que se estrenarán en el 2022

El mundo del cine no se detuvo durante la pandemia en 2021, pues a pesar de la contingencia vimos en cartelera algunos estrenos realmente impactantes, siendo uno de los más exitosos Spider-Man: No Way Home, sin embargo esto no es el final.

El año 2022 también será un buen año para el cine, ya que llegarán algunos de los títulos más esperados en muchos años, los cuales podrán satisfacer los gustos de todos los amantes del séptimo arte, ya que literalmente habrá de todo.

Entre algunos de los estrenos más esperados tendremos a Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, el 8 de abril, Top Gun: Maverick el 27 de mayo, para los niños Lightyear el 17 de junio y Red el 11 de marzo.

Los estrenos de Marvel y DC Cómics para 2022

¿Qué película esperas más en 2022?

El cine de superhéroes tendrá algunos de los estrenos más impresionantes, siendo el más esperado The Batman con Robert Pattinson el 4 de marzo, DC League of super pets el 20 de mayo, seguida de Black Adam el próximo 29 de julio, The Flash el 22 de noviembre y Aquaman 2 el 16 de diciembre.

Mientras tanto del lado de Marvel tendremos a Morbius el 20 de enero, Doctor Strange and the multiverse of madness el 6 de mayo, Thor: Love and Thunder el 8 de julio, Spider-Man: Across the Spider-Verse Pt. 1 el 7 de octubre, Black Panther: Wakanda Forever el 11 de noviembre por mencionar algunos.

Estrenos de 2022 sorprenden a los fans

Exitosas franquicias regresarán el próximo año

No todo es cine de superhéroes, por lo que te informamos en La Verdad Noticias que podrás disfrutar de películas como Scream 5 el 14 de enero, Sonic 2 el 8 de abril, John Wick: Chapter 4 el 27 de mayo, Jurassic Wolrd: Dominion el 10 de junio y Avatar 2 el 16 de diciembre.

Por otro lado proyectos como Uncharted con Tom Holland, The Northman, El método Williams, Moonfall, Black phone, Elvis, Minions: el origen de Gru, Misión Imposible 7, El gato con botas: el último deseo y Super Mario: The Movie son otros títulos que podrás disfrutar a lo largo de 2022.

