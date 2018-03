Estas son las nominaciones que podría ganar Guillermo del Toro en los premios Oscar 2018

Estas son las nominaciones que podría ganar Gillermo del Toro en los premios Oscar 2018

La fantasía romántica creada por Guillermo del Toro, 'La forma de agua', mañana 4 de marzo podría terminar siendo la mejor película, ya que está nominada en esa categoría, así como en 12 más.

Desde hace semana, la Academia de Hollywood anunció las nominaciones y en ella Del Toro se convirtió en el director mexicano más nominado a los Oscar.

En Mejor Película, compite contra 'Llámame por tu nombre', 'Las horas más oscuras', 'Dunkerque', '¡Huye!', 'Lady Bird', 'El hilo fantasma', 'Los archivos del Pentágono' y 'Tres anuncios por un crimen'.

Los 'rivales' para Guillermo como Mejor Director son: Christopher Nolan (Dunkerque), Jordan Peele (¡Huye!), Greta Gerwig (Lady Bird) y Paul Thomas Anderson (El hilo fantasma).

'The shape of the water' también está nominada en: Mejor Actriz (Sally Hawkins), Mejor Actor de Reparto (Richard Jenkins), Mejor Actriz de Reparto (Octavia Spencer), Mejor Guión Original, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario.

Cabe mencionar que la película ganó el León de Oro de Venecia y el premio del sindicato de Estados Unidos (PGA), además del Globo de Oro por dirección para Del Toro, que fue nominado también a los premios que entrega el sindicato de directores (DGA).

El pasado 23 de enero, The Academy de los Oscar posteó en su cuenta la nominación de las películas.

Todo parecer que Del Toro es el favorito para ganar el premio de dirección al que en 2007 fue nominado por 'El laberinto del fauno' y que no ganó, pero sí se llevó tres estatuillas por otras categorías. Quien le arrebató el triunfo fue Martin Scorsese con la película 'Los infiltrados'.

En reseña, 'La forma de agua' cuenta una historia de amor entre una trabajadora de limpieza muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en Plena Guerra Fría.

Te compartimos el tráiler del filme.