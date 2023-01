Estas son las fechas y precios de Aurora en México 2023

Se ha dado a conocer, a través de redes sociales, que la talentosa cantante Aurora regresará a México durante el 2023 con su gira “The Gods We Can Touch”.

De acuerdo con el comunicado, Aurora La cantante noruega de 26 años de edad se presentará en concierto en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Es por eso que si estás interesado en asistir a los conciertos de Aurora, aquí te dejamos las fechas y precios de los boletos para las tres locaciones en las que se va a presentar en tierras mexicanas.

Aurora en México durante el 2023

¡La angelical voz de Aurora llega a México! ¡APARTEN LA FECHA!��



El martes 17 de enero en cuentas oficiales, se comunicó que Aurora regresaría a México tras presentarse en el 2021 en el Corona Capital. De acuerdo con el comunicado, Aurora presentará su gira ‘The Gods We Can Touch’ en la CDMX, en Guadalajara y en Monterrey durante el mes de abril los días:

13 de abril: Teatro Diana en Guadalajara

15 de abril: Pepsi Center WTC en la CDMX

16 de abril: Showcenter en Monterrey

¿Cuál es el precio de los boletos?

Estas son las fechas y precios de Aurora en México 2023

La venta de boletos para los conciertos de Aurora en México, la llevará a cabo Ticketmaster; la preventa con Citibanamex tendrá lugar el jueves 19 de enero a las 21:00 horas.

Y la venta general llegará al día siguiente, el día viernes 20 de enero a las 10:00 horas y pese a que aún no se tienen datos oficiales de los precios de los boletos para el ‘The Gods We Can Touch’ tour de Aurora, se filtró que en la CDMX su costo sería:

Lounge Vip: mil 680 pesos

Gral: mil 20 pesos

Box: mil 440 pesos

Sección C: 900 pesos

Área discapacitados: 480 pesos

Así como la cantidad de presentaciones de Aurora en México puede llegar a variar, los precios -reiteramos- son un aproximado.

Cabe destacar que destacar, pese al anuncio emitido en la página oficial de Ticketmaster, solo se encuentran agendados dos eventos de los tres mencionados: CDMX y Guadalajara.

