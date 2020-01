Estas son las efemérides del rock del 8 de diciembre

Estas son la efemérides del rock del 8 de diciembre

1931.- Nace el promotor y músico alemán Bill Graham, impulsor de personalidades y bandas de la cultura alternativa de América, como Janis Joplin, El Comité, Los Fugs y Allen Ginsberg. Bill Graham fue incluido en el "Salón de la Fama del Rock and Roll" en 1992 en la categoría "No Intérprete". Graham fue incluido en el Salón de la fama de Rock Radio en el 2014.

1935.- Nace en Tupelo, Mississippi, el cantante estadounidense Elvis Presley. Su imagen rebelde lo convierte en ídolo de la juventud y en una leyenda del rock and roll. La interpretación de sus canciones provoca frenesí entre las adolescentes de la época por sus movimientos sugestivos; actúa en 33 películas. Muere el 16 de agosto de 1977, en Memphis, Tennessee.

1946.- Nace el músico estadunidense Robert Krieger. Es guitarrista de la banda The Doors, compositor además de "Light my fire", "Love me two times", "Touch me" y "Love her Madly". En 2003 la revista "Rolling Stone" lo pone en el número 91 en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Su estilo único y su creatividad aportaron lo suficiente para lograr que The Doors resultara una propuesta fresca en el panorama internacional y que se convirtiera en una banda clásica.

1947.- Nace el cantante y compositor británico David Bowie. Es conocido como "El Duque Blanco" o "El Camaleón", pues cambia de "look" de manera constante. Inicia su carrera discográfica en 1968. Para muchos él sería una suerte de "Pablo Picasso del rock", al revolucionar para siempre al rock, siendo referente del "entertainer" transformista y siempre un paso adelante de sus colegas. El 11 de enero de 2016, tras apenas haber estrenado el videoclip de "Lazarus" de su vigésimo sexto y último disco "Blackstar" que lanzó el día de su cumpleaños 69, su hijo Duncan Jones confirmó su muerte en las redes sociales.

1959.- Nace el músico australiano Paul Hester, baterista de las bandas de rock Split Enz y Crowded House. Participó en cuatro álbumes de Split Enz. Tras dejar Crowded House, Hester trabajó en varios programas australianos de radio y televisión y abrió una tetería en Elwood Beach, en tanto que seguía colaborando con diferentes músicos.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

1991.- Muere en Londres, Inglaterra, de una sobredosis de droga y alcohol el músico británico Steve Clark, guitarrista del grupo de heavy metal Def Leppard. Su muerte ocurrió cuando la banda preparaba su quinta placa de estudio que sería la continuación a Hysteria, uno de los álbumes más vendidos en la Historia, con más de 25 millones de copias desplazadas en todo el mundo, por ello la mitad de los temas incluyen contribuciones del guitarrista, como en los exitosos sencillos “Heaven Is”, “Make Love Like a Man” y “Tonight”.

Ricardo D. Pat