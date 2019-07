Estas son las efemérides del rock del 6 de julio

El nacimiento de un pionero del rock and roll; la reunión clave entre los dos principales protagonistas del “Cuarteto de Liverpool”; el estreno de la primera película de Los Beatles; el surgimiento de una agrupación importante de la bahía de San Francisco y el debut discográfico de una de las más legendarias bandas británicas conforman nuestras efemérides de este día.

1925.- Nace el músico estadunidense Bill Haley, pionero del rock & roll, recordado por su rizo en la frente y por haber aportado el tema más vendido dentro del género, "Rock around the clock", que en 1955 se mantuvo durante ocho semanas en el número uno de las listas de popularidad. Muere el 9 de febrero de 1981.

Este fue un encuentro histórico para la historia del rock de todos los tiempos.

1957.- Los cantantes John Lennon y Paul McCartney se conocen en Woolton, un suburbio de Liverpool, Inglaterra. En una ocasión, McCartney, de 15 años, le enseña a Lennon, de 16, a tocar los temas "Twenty flight rock", de Eddie Cochran, y "Be-bop-a-lula", de Gene Vincent; ambos forman The Quarrymen y comienzan a escribir canciones juntos.

1964.- Se estrena "A hard day's night", el primer filme de The Beatles, en el teatro Pavilion de Londres; la banda sonora vende más de un millón 500 mil copias en Inglaterra en sólo nueve días, por lo que se convierte en el álbum que más rápido se ha comercializado en la historia del país.

1965.- Se forma en San Francisco, California, la banda The Jefferson Airplane, que luego cambiaría su nombre por Jefferson Starship y finalmente Starship. Fue una de las bandas más representativas del denominado “flower power” de la década de los sesentas.

1973.- Lanza la naciente banda británica Queen su disco debut homónimo, del cual se desprenden temas como "Keep yourself alive" y "Son and daughter". Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor crearon una propuesta nunca antes escuchada dentro de la escena internacional del rock.

Ricardo D. Pat