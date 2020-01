Estas son las efemérides del rock del 6 de enero

Estas son la efemérides del rock del 6 de enero

1946.- Nace Syd Barrett, uno de los fundadores del grupo de rock psicodélico Pink Floyd, formó parte como cantante, guitarrista y compositor de la banda en su primer y exitoso álbum "The piper at the gates of dawn". A medida que la fama del grupo crece, también aumenta su abuso a las drogas.

El caso de Syd Barret, quien vivía como ermitaño en Cambridge, es uno de los más estudiados en el mundo de la esquizofrenia.

Como solista graba dos discos, tras los cuales se retira y se recluye desde entonces en la casa de sus padres. Muere el 7 de julio de 2006, oficialmente a causa de un cáncer de páncreas , pero era un diabético durante sus últimos ocho años . Y lo que es peor ,desde que lo echaron de Pink Floyd, de su propio grupo , en abril de 1968, sufría de esquizofrenia perpetua, provocada por su adicción al LSD, a lo que se sumaba un desorden bipolar y un espectro de autismo.

La aportación musical de Malcolm Young llenó de felicidad la vida de muchos de sus millones de fans a lo largo de todos estos años.

1953.- El 6 de enero de este año llegó a este mundo Malcolm Young, uno de los rockeros más completos y quiso el destino que su nacimiento tuviera lugar en Glasgow, Escocia, siendo el sexto hijo de un total de ocho de una familia muy temperamental que decidió mudarse a Australia siendo él apenas un niño. Junto con su hermano Angus funda en 1973, en Sydney, Australia, el grupo AC/DC, considerada una de las bandas más importantes del mundo en el género de hard rock.

Una de las peores noticias para los rockeros se presentó a finales del 2014, cuando la familia del guitarrista fundador de AC/DC, Malcolm Young, informó que el músico de 61 años padecía de demencia, enfermedad que lo obligó a separarse del grupo y a despedirse para siempre de los escenarios.

1966.- Nace el músico y cantante estadunidense Andrew Wood. Es el vocalista de las bandas Malfunkshun y Mother Love Bone, pertenecientes al denominado "sonido de Seattle" o grunge. Muere el 19 de marzo de 1990, de sobredosis de heroína poco antes de la publicación del primer LP de Mother Love Bone, Apple.

1986.- Nace el cantante y guitarrista británico Alex Turner, vocalista de las bandas Arctic Monkeys y The Last Shadow Puppets. Además trabaja con el rapero Dizzie Rascal en la canción "Temptation", del álbum de "Maths and english" (Matemáticas e inglés).

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

2009.- Muere Ron Asheton, a los 60 años. Es guitarrista de The Stooges. Es encontrado tendido sobre un sillón de su casa, luego de que un amigo, inquieto por la falta de novedades desde hace varios días, alerta a la policía.

Ricardo D. Pat