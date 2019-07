Estas son las efemérides del rock del 5 de julio

El nacimiento del guitarrista de la mítica The Band, le llegada a este plano de un ícono de la década de los ochentas y un destacado percusionista; el “pecado” cometido por el gran Ray Charles en un festival de jazz; un concierto histórico de sus satánicas majestades y el lanzamiento de una obra clave del rock de los sesentas conforman nuestra efemérides de este día.

Robbie forma parte del Salón de la Fama del Rock And Roll y el Salón de la Fama Musical de Canadá.

1943.- Nace el músico canadiense Robbie Robertson, guitarrista de The Band, conjunto surgido entre los años 60 y 70, y del que también forma parte Bob Dylan. Más tarde opta por una carrera como solista e incursiona como actor. Aparece en películas como "El último vals". Hace música para filmes como "Jimmy Hollywood".

1950.- Nace el intérprete estadounidense Huey Lewis, líder de Huey Lewis and The News, banda que tiene gran popularidad en los 80 con temas como "The power of love", "Back in time" y "Hip to be square". En el terreno actoral interviene en algunos largometrajes como "Duets" y "Dead husband", entre otros.

1956.- Nace el músico británico Tory Crimes. Fue el baterista original de la banda punk británica The Clash. Toca en otros reconocidos grupos como Black Sabbath y Johnny Thunders por periodos cortos de tiempo hasta que comienza a ejercer de quiropráctico en 1994.

Después de una aparición en el Newsport Jazz Festival logró un éxito importante con “(The Night Time is) The Right Time”.

1958.- Ante la indignación de los puristas, el músico estadounidense Ray Charles, uno de los principales propulsores del soul y el R&B, toca rock & roll en el Newport Jazz Festival.

1969.- Ofrece el grupo británico The Rolling Stones un concierto gratuito en el High Park de Londres, en el que rinde tributo a su fallecido compañero Brian Jones.

1968.- Creedence Clearwater Revival lanza su disco debut que dio paso a la leyenda. John Fogerty, su hermano Tom, Stu Cook y Doug Clifford grabaron el álbum en tres sesiones efectuadas en los Coast Recorders de San Francisco. Incluyó tres explosivos covers: ‘I Put a Spell on You’ de Screamin’ Jay Hawkins, la clásica ‘Susy Q’, original de Dale Hawkins, y ‘Ninety-Nine and a Half (Won’t Do)’ de Steve Crooper, pero también destacan las canciones originales compuestas por John: ‘The Working Man’, ‘Get Down Woman’, ‘Gloomy’ y ‘Walk on the Water’.

Ricardo D. Pat