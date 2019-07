Estas son las efemérides del rock del 31 de julio

En esta edición incluimos dos hechos bochornosos, uno que atañe a sus “Satánicas Majestades” y otra a un integrantes de una célebre banda originaria de Nueva York, además del nacimiento de los percusionistas de R.E.M. y Coldplay, así como la deserción de la cantante de Blondie y algo de Café Tacuba, conforman nuestras efemérides

1958.- Nace el músico estadunidense William "Bill" Thomas Berry. Baterista de la banda de rock R.E.M., deja la agrupación en 1997. Luego trabaja como granjero y tiene un hijo.

1967.- Los integrantes del grupo británico The Rolling Stones, Mick Jagger y Keith Richards, son puestos en libertad tras haber pasado un mes en prisión acusados de posesión de drogas. La detención da lugar a una gran ola de protesta, que culmina con una editorial del periódico "Times", lo que tiene un peso decisivo en el proceso judicial, tras lo cual ambos son liberados sin cargos mediante la apelación.

1978.- Nace el músico británico Will Champion, baterista del grupo Coldplay. Antes de tocar este instrumento aprende otros como la guitarra, piano y bajo, alentado por sus padres, de los cuales su madre es DJ.

1980.-, líder de los míticos, es detenido poren su casa de Nueva York y condenado a cinco años de prisión por posesión y tráfico de drogas, pero finalmente la pena le es conmutada por una sentencia que le obliga a cubrir 250 horas de charlas y conferencias sobre el peligro que encierran las drogas.

1981.- La popular rubia Debbie Harry, vocalista de la banda de punk-new wave Blondie, se separa del grupo con el que populariza temas como "Heart of glass", "One way or another" y "Call me". Durante los dos años alejados, hacen diversas cosas, como discos solistas e incursiones en cine.

2007.- Para celebrar el lanzamiento oficial de MySpace en México, el grupo Café Tacvba presenta ante aproximadamente 800 personas tres temas inéditos de su próximo álbum, así como varios de sus éxitos.

Ricardo D. Pat