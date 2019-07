Estas son las efemérides del rock del 30 de julio

La llegada a este plano existencial de un estelar del blues norteamericano, de un estelar del punk, de un prestigiado compositor y percusionista, el cierre de una empresa fundada por Los Beatles, el deceso de un pionero clave, el éxito de una banda mexicana en el vecino país del norte y el debut en concierto del llamado “Rey del Rock and Roll”, conforman nuestra efemérides de este día.

1936.- Nace el músico y cantante estadounidense George "Buddy" Guy. Conocido por ser un innovador de la guitarra, dentro del blues de Chicago. Es una de las mayores influencias en el ámbito, según reconocen personalidades como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Stevie Ray Vaughan. Gana cinco veces el Premio Grammy.

Los inicios de Elvis Presley, quien se convertiría en el rey del rock and roll.

1954.- El cantante estadounidense Elvis Presley, llamado "El Rey del Rock & Roll", ofrece el primer concierto de su carrera en el Overton Park Shell de su natal Memphis, Tennessee.

Actualmente, Scabies vive con su esposa Viv y sus tres hijos en Brentford.

1957.- Nace el músico británico Christopher Millar. Conocido por ser uno de los fundadores del grupo The Damned. Fue baterista de Rot y London SS antes de fundar The Damned junto con Brian James, Dave Vanian y Captain Sensible.

Es el más tranquilo de los Manics, pero según sus compañeros de banda es la fuerza musical que los dirige.

1968.- Nace el músico británico Sean Anthony Moore. Es compositor, baterista, percusionista y trompetista de la banda galesa Manic Street Preachers. Es el único miembro de Manic Street Preachers que no ha lanzado un álbum en solitario.

Apple edito varios d elos mejores trabajos del inmortal "Cuarteto de Liverpool".

1968.- Cierra la discográfica Apple, sello del grupo británico The Beatles, con el que edita todos sus álbumes. Paul McCartney y Ringo Starr protagonizan una disputa legal con la marca de computadoras homónima por los derechos del nombre, para explotar el mercado musical.

Sam Phillips fue un locutor, técnico radiofónico y productor musical estadounidense, fundador del sello discográfico Sun Recrods.

2003.- Muere el músico estadunidense Sam Phillips, pionero del rock and roll y descubridor de artistas como Elvis Presley, Johnny Cash, B.B. King, Howlin´Wolf, Jackie Brenston, Loe Hill Louis y Willie Nix. En 1986 ingresa al Salón de la Fama del Rock. Nace en 1923.

2007.- El grupo mexicano Café Tacvba hace historia en Estados Unidos, al agotar los boletos para su concierto en el Hollywood Bowl, y ser aclamado por más de seis mil personas en el Central Park, donde medios de comunicacion y fans alaban el trabajo de la banda.

