Estas son las efemérides del rock del 27 de agosto

La llega a este mundo de un talentoso guitarrista canadiense, también de un bajista británico clave en el surgimiento del punk, el deceso del mítico manager de Los Beatles y de un sensacional guitarrista texano, entre otras, conforman nuestras efemérides de este día.

1953.- Nace Alex Lifeson, líder del grupo de rock Rush, quien cuenta con éxitos como "Tom Sawyer", "Limelight" y "The spirit of radio", por citar algunos. Su trabajo ha sido recoocido como uno de los más influyentes en el rock a nivel mundial, pues tiene un estilo único que se mantiene en constante evolución. Actualmente el músico se encuentra envuelto en una agrupación con Marco Minnemann, baterista que ha participado en material de Steven Wilson y Joe Satriani.

1956.- Nace el músico británico Glen Matlock. Bajista, miembro fundador del grupo pionero del punk Sex Pistols. A diferencia del resto de la banda, Matlock provenía de una familia de clase media, era un músico más profesional y había estado con anterioridad en una escuela de arte.

1967.- Muere Brian Epstein, productor y representante de The Beatles. Nace en Liverpool, Inglaterra. Epstein es el verdadero introductor del afamado cuarteto al mundo de la música, ya que el grupo no tenía experiencia ni sabía cómo lanzarse al mercado. Fallece tras una sobredosis de píldoras para dormir. Nace el 19 de septiembre de 1934.

1970.- Nace el músico y productor estadunidense Ashwin Tony Kanal. Es bajista de la banda de ska y soft rock No Doubt y produce el disco "Together as one" del cantante de reggae Elan Atias.

1979.- Naca la talentosa violinista Sarah Neufeld, quien es y miembro de la banda Arcade Fire. También es miembro del conjunto de post-rock Bell Orchestre, junto a Richard Reed Parry.

1990.- Muere a los 36 años en un accidente aéreo el guitarrista estadounidense de blues, Stevie Ray Vaughan, uno de los músicos más destacados surgidos de Texas, cuya carrera alcanza el éxito con el tema "Life without you". Nacido el 3 de octubre de 1954, impactó con los cuatro álbumes que alcanzó a editar antes de su deceso.

2006.- Muere el músico estadounidense de origen mexicano Jesse Pintado. Su carrera la inicia con la banda Terrorizer, que graba el álbum grindcore "World Downfall". Posteriormente, reemplaza al guitarrista Bill Steer, formando de inmediato parte de la banda Napalm Death para iniciar la grabación del álbum "Harmony corruption". Nace 12 de julio de 1969.

Ricardo D. Pat