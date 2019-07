Estas son las efemérides del rock del 26 de julio

La llegada al mundo de dos auténticos íconos mediáticos, la de un cantante que estuvo en dos bandas importantes de la escena norteamericana, además de la de un apóstol del punk rock, la controversia con un álbum de los Rolling Stones y un suceso terrible que golpeó al célebre “Dirigible Metálico”, conforman nuestras efemérides de este día.

1943.- Nace el cantante británico Mick Jagger, líder de la legendaria banda de rock, The Rolling Stones, con la cual logra un sinfín de éxitos durante sus más de 40 años en la escena musical mundial. Jagger es uno de los dioses del Olimpo del rock que también se ha dado espacio para compartir diversos discos como solista.

1949.- Nace el músico británico Roger Taylor, ex baterista de la desaparecida agrupación Queen. Escribe por lo menos un tema para cada disco del conjunto y es el primero de los integrantes en iniciar una carrera como solista. Desarrolla el proyecto Queen + Paul Rodgers, al realizar una gran gira en 2005 y 2006.

1961.- Nace el cantante y escritor de rock estadunidense Gary Cherone. Conocido por su trabajo con el grupo Extreme, así como por su corto tiempo como cantante del grupo Van Halen en el álbum "Van Halen III" y su posterior gira.

1965.- Nace el músico estadunidense Jim Lindberg. Conocido por ser el cantante, compositor y fundador de la banda de punk rock Pennywise, la que abandona en el año 2009 bajo protesta de sus seguidores, pero a la que regresa en el 2012.

Esta es la polémica portada del álbum "Beggars banquet", de los Rolling Stones.

1968.- Se retrasa hasta noviembre el lanzamiento del álbum "Beggars banquet", de The Rolling Stones, que incluye el corte "Sympathy for the devil", porque la firma Decca Records se opone a la portada elegida por el grupo, la cual muestra el interior de un baño público repleto de rayones; al final, se publica la imagen.

1977.- Interrumpe la banda de hard rock Led Zeppelin su gira en Estados Unidos, ante la repentina muerte a causa de una infección estomacal de Karac Pendra, hijo del vocalista Robert Plant, quien a causa de esta tragedia se retira de los escenarios durante un año.

Ricardo D. Pat