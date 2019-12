Estas son las efemérides del rock del 23 de diciembre

Estas son la efemérides del rock del 23 de diciembre El nacimiento de tres talentosos músicos estadounidenses, de dos británicos y las peripecias de el ex vocalista de Black Sabbath, conforman nuestras efemérides de este día. 1949.- Nace el músico estadounidense Adrian Belew, un destacado guitarrista, vocalista, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico que más conocido por su trabajo como miembro del grupo británico de rock progresivo King Crimson, al cual se une en 1981 y con quien grabó excelentes trabajos discográficos. Además, participó con Frank Zappa y cuenta en su currículum con 19 álbumes como solista.



1951.- Nace el músico británico Anthony Edwin "Ant" Phillips. Conocido sobre todo por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock progresivo Genesis, en el que tocó la guitarra. Abandona la banda en 1970, después del lanzamiento de su segundo álbum "Trespass", a causa de su miedo escénico y ser aconsejado por su médico.

1956.- Nace Dave Murray, en Inglaterra, uno de los tres guitarristas de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. Dave es considerado el segundo miembro original del grupo, ya que junto con el fundador Steve Harris, es el único que aparece en todos los discos de la "Doncella", desde su debut en 1980. Con Iron Maiden Dave ha grabado 27 álbumes, la mayoría en estudio más otros en directo.

1964.- Nace el músico y vocalista estadounidense Eddie Vedder, integrante del grupo Pearl Jam, en Evanston, Illinois (Estados Unidos). Es considerado uno de los más destacados y carismáticos del rock en la Unión Americana. Además de Peal Jam, con quien ha grabado 10 álbumes de estudio, ha participado con Temple of the Dog, y grabado dos discos como solista: "Into the Wild" (2007) y "Ukelele Songs" (2011).

1969.- Nace el músico noruego Erik Brødreskift. Conocido como Grim, es el baterista que formó parte de las bandas de black metal Immortal y Gorgoroth. Se suicida el 4 de octubre de 1999 debido a una sobredosis de drogas. Con Gorgoroth grabó Under the Sign of Hell (1997) y el EP The Last Tormentor (1996).

1992.- Muere el músico estadounidense Edward Earl "Eddie" Hazel. Pionero e influyente guitarrista en los principios de la música funk, famoso por su trabajo con el grupo Parliament-Funkadelic. Es miembro del Rock and Roll Hall of Fame. Nace el 10 de abril de 1950.

2003.- El músico Ozzy Osbourne es trasladado a una clínica privada, al mejorar su condición. Es dado de alta de la sección de terapia intensiva, después de sufrir un accidente en una motocicleta.

Ricardo D. Pat