Estas son las efemérides del rock del 22 de julio

Estas son la efemérides del rock del 22 de julio

El nacimiento de un compositor e intérprete británico de gran valía; también de un integrante de una de las agrupaciones norteamericanas más importantes; de un metalero fundador de una de las bandas más extremas y de un virtuoso de la guitarra además del lanzamiento de un sencillo clásico y la injusta demanda a uno de los mejores grupos de Thrash metal, conforman nuestras efemérides de este día.

1944.- Nace el cantautor británico Rick Davies, teclista y autor junto a Roger Hodgson de algunos de los éxitos de Supertramp, como "Give a little bit" o "The logical song", incluida en el álbum "Breakfast in America" (1979), número uno de la lista del Billboard.

1947.- Nace el músico estadunidense Don Henley, vocalista baterista de The Eagles, mítica banda de la década de los 70 que firma éxitos como "Hotel California". También desarrolló una exitosa carrera como solista llegando a ganar un premio Grammy.

1960.- Nace el músico y cantante estadunidense John Oliva. Es uno de los fundadores y vocalista líder de la banda de heavy metal Savatage. Es hermano del fallecido guitarrista Criss Oliva, quien también forma parte de dicha agrupación.

1969.- Nace el guitarrista estadunidense Jason Becker. Considerado entre los más virtuosos en su género. Formó parte de la banda Cacophony, también tocó con David Lee Roth y empezó una destacada carrera como solista, pero pierde la movilidad casi total de su cuerpo por culpa de una enfermedad, llegando a poder mover únicamente los ojos, con los que se comunica con su familia y además mediante un sistema informático adaptado a sus ojos compuso su disco Perspective de 1996.

1972.- Lanza la banda británica The Who, conformada en sus inicios por Pete Townshend (guitarra, voces y compositor), John Entwistle (bajo), Roger Daltrey (vocalista) y Keith Moon (percusiones), el sencillo "Join together", el cual acanzó el número 9 en las listas musicales británicas y número 17 en la lista de Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.

Slayer salieron bien librados de la absurda demanda en su contra.

1996.- Demandan padres de una adolescente asesinada al grupo Slayer porque, argumentan, las letras de la banda llevan a los jóvenes a cometer la violación, tortura y asesinato de su hija. El juez encargado del caso rechaza la acusación, pues no se comprueba que la agrupación haya influido en el crimen.

1997.- Kreator lanza el álbum ‘Outcast’, su octavo esfuerzo discográfico de estos metaleros alemanes fue grabado en los Principal Studiosen su país natal, bajo la producción de Vincent Wojno, codo con codo con la propia banda. Un trabajo en el que a su tradicional thrash metal le añadieron metal gótico e industrial. Hay caña suficiente para satisfacer al headbanger más exigente. Atención a ‘Leave This World Behind’, ‘Phobia’, ‘Nonconformist’, ‘Enemy Unseen’ y ‘Outcast’.

Ricardo D. Pat