Estas son las efemérides del rock del 20 de julio

El nacimiento de un verdadero ícono mexicano, el de una estrella galesa, de un destacado percusionista punk , de un cantante privilegiado que cautivó a las audiencias y de un guitarrista puntal de la escena de Seattle, así como un recopilatorio realmente interesante conforman nuestras efemérides de este día.

1947.- Nace el guitarrista mexicano Carlos Santana, ganador de varios Premios Grammy. En 1966 forma la Santana Blues Band y tres años después participa en Woodstock. En 1969 publica "Santana" y al siguiente año "Abraxas", que vende más de un millón de copias. Con el álbum "Supernatural" (1999) coloca más de 25 millones de ejemplares en el mercado internacional.

1953.- Nace el músico de origen galés Dave Evans. Cuando cumple 17 años se traslada a Sydney, donde conoce a los hermanos Malcolm y Angus Young, Colin Burgess y Larry van Kriedt, con quienes forma AC/DC, que llega a ser considerada como una de las bandas de hard rock más importantes de todos los tiempos.

1956.- Nace el músico británico Paul Cook, baterista conocido principalmente por su participación en el grupo punk Sex Pistols, durante 1975-1978 y las giras posteriores de 1996, 2002 y 2003.

1964.- Nace el cantante estadunidense Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, banda integrada por Hiro Yamamoto (bajo), Kim Thayil (guitarra) y Matt Cameron (batería). El grupo se disuelve en abril de 1997. Cornell lanza "Euphoria morning", considerado su mejor trabajo.

1966.- Nace en Seattle, Washington, Stone Gossard, guitarrista de Pearl Jam. Su primer conjunto fue March of Crimes, también fue miembro original de Green River y Mother Love Bone. Participa en el filme "Singles" junto a Eddie Vedder, Jeff Ament y Matt Dillon.

2004.- La banda Van Halen lanza el álbum “The Best of Both Worlds”, que incluye lo mejor de las dos etapas del grupo, la primera con David Lee Roth y la segunda con Sammy Hagar. Un trabajo doble lanzado por la Warner Brothers que contiene 19 rolas en el primero y 17 en el segundo. Además, como señuelo incluyeron tres temas inéditos con Sammy: ‘It’s About Time’, ‘Up for Breakfast’ y ‘Learning to See’.

Ricardo D. Pat