Estas son las efemérides del rock del 2 de agosto

El nacimiento de talento canadiense, estadounidense y británico, el inicio de actividades de los “Fab Four” en un mítico sitio, el éxito logrado por un sencillo de una de las mejores de rock sureño y también de una grabación clásica de una de las bandas más míticas de norteamericana, conforman nuestras efemérides de este día.

Garth Hudson poseía una peculiar habilidad para tocar diversos tipos de instrumentos.

1937.- Nace el músico canadiense Garth Hudson. Destaca como organista y tecladista de la banda de rock The Band y por su asociación con el músico estadounidense Bob Dylan en su primera gira eléctrica entre 1965 y 1966, así como en trabajos como Planet Waves y The Basement Tapes. Como multiintrumentista, toca también el piano, el saxofón tenor, el saxofón soprano y el acordeón.

1951.- Nace el cantante estadunidense Joe Lynn Turner. Vocalista de hard rock y heavy metal. Gana notoriedad con la banda de New Jersey, Fandango, una combinación de R&B, pop, rock sureño y blues. Su fama llega al ser reclutado en Rainbow, banda de Ritchie Blackmore, quien después lo lleva a Deep Purple. También cantó con el Dios sueco de la guitarra Yngwie Malmsteen.

1961.- The Beatles inician sus actuaciones en The Cavern Club como atracción principal. En este lugar tocan más veces en directo, a pesar de que en sus primeras actuaciones son abucheados, pues es un club de jazz, pero poco a poco con su fuerza, talento y energía consiguen cambiar la filosofía del local.

1944.- Nace Jim Capaldi en Evesham, Worcestershire, Inglaterra. Fue un músico y compositor Inglés. Su carrera musical se prolongó por más de cuatro décadas. Fue co-fundador de Traffic en Birmingham con Steve Winwood, Capaldi y Winwood escribieron muchos de los puntos de traffic, Fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame como parte de la formación original de Traffic.

02 de agosto de 1975, The Eagles llegan al número 1 con el tema ''One Of These Nights''. Esta canción le dá el título a su aplaudido e importante cuarto LP que dejó a la banda en la cumbre de la fama mundial, al contener interesantes piezas musicales que se pasean entre el Country, el rock, el folk, el blues y el Funk, todo eso bajo el talento y el ingenio de estos grandes instrumentistas.

1951.- Nace en Chingford, Londres, el músico y guitarrista Steve Hillage. Es un músico de rock inglés, asociado con la escena de Canterbury, que participa en bandas como Arzachel, Gong, Uriel y Khan. En 2011 participó en la banda de rock como System 7. Stephen "Steve" Simpson Hillage comenzó una carrera muy experimental y psicodélica a finales de 1960 y ha estado involucrado en el rock progresivo.

1978.- Boston lanza su segundo álbum de estudio, titulado ‘Don´t Look Back’. Tras el enorme éxito del debut de 1976, este segundo álbum de estudio fue esperado con grandes expectativas y cumplió con creces. Brad Delp, Tom Scholz, Barry Goudreau, Fran Sheehan y Sib Hashian incluyeron ocho fabulosos tracks: ‘Don´t Look Back’, ‘The Journey’, ‘It´s Easy’, ‘A Man I’ll Never Be’, ‘Feelin’ Satisfied’, ‘Party’, ‘Used To Bad News’ y ‘Don´t Be Afraid’. Vendió 4 millones de copias, siendo certificado siete veces platino.

Ricardo D. Pat