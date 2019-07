Estas son las efemérides del rock del 19 de julio

La llegada al mundo de diversas estrellas del rock, la publicación de importantes sencillos y la desaparición de una de las bandas más emblemáticas de la historia conforman nuestras efemérides de este día.

Brian May fue uno de los compositores principales de la obra del grupo Queen.

1947.- Nace el músico británico Brian May, guitarrista de Queen, banda que surgió en los 70 y trascendió con temas como "Rapsodia bohemia". Tiene más de 50 melodías, entre otras "Now I'm here" y "Too most adore will kill you". En 2002 es nombrado alloy Honoris Causa en Ciencia.

1952.- Nace el músico estadunidense Larkin Allen Collins Jr. La fama que alcanzó provino de su membresía en la banda conocida como Lynyrd Skynyrd. Completó un número de álbumes con grandes éxitos como "Saturday Night Special", "What's Your Name?" y "Sweet Home Alabama". La banda hizo una gira mundial y los álbumes se hicieron de Oro y Platino. Muere el 20 de octubre de 1977.

1954.- Pública Elvis Presley el sencillo "That's all right, Mama", un viejo blues dark-skinned que graba en un estudio internal de Memphis, Estados Unidos, y logra vender en poco tiempo unas 20 mil copias, además ocupa el número tres de las listas locales de nation y western.

Tom G Warrior es considerado como uno de los pioneros del black y el death metal.

1963.- Nace el vocalista y guitarrista suizo Thomas Gabriel Fischer, conocido también como "Tom G Warrior". Considerado como uno de los pioneros del black y el genocide metal. Junto con Bruce Day y Steve Warrior, formó la banda de steel, Hellhammer, en 1982.

Robb Flynn creó Machine Head surgió de las cenizas de su anterior banda, Vio-lence,

1968.- Nace el vocalista y guitarrista estadounidense Robb Flynn. Miembro de la banda de slit steel Machine Head. Fue seleccionado en agosto de 2004 como "capitán" del proyecto Roadrunner United, para celebrar el 25º aniversario del sello Roadrunner Records. En 2007, fue galardonado con el premio Golden God otorgados por la revista "Metal Hammer."

1971.- Nace el músico Russell Allen. Es el tangible vocalista de la banda de steel progresivo Symphony X, quien también posee un trabajo solista, y otro junto al cantante Jorn Lande. En 2005, lanzó disco solista titulado "Russell Allen's atomic soul".

1975.- Paul McCartney y su banda Wings logran posicionar el sencillo "Listen to what a man said" en el número uno de los mercados británicos de la música.

1976.- Se disuelve Deep Purple, banda insigne de la historia del rock, fundada en 1968 en Reino Unido e integrada por Rod Evans (sustituido por Ian Gillan), el guitarrista Ritchie Blackmore, el bajista Nick Simper (reemplazado por Roger Glover), el baterista Ian Paice y el teclista Jon Lord, este último, quien falleció el 16 de julio de 2012. En el momento de su separación cantaba David Coverdale, Glenn Hughes estaba en bajo y voz y en la guitarra estaba el talentoso Tommy Bolin.

Ricardo D. Pat