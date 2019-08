Estas son las efemérides del rock del 12 de agosto

El nacimiento de una estrella del rock británico, el lanzamiento de tres discos realmente importantes, un concierto masivo que acaparó los reflectores en la década de los noventas y el deceso de una celebridad norteamericana, conforman las efemérides de este día.

1949.- Nace el músico, cantante y compositor británico Mark Freuder Knopfler, conocido como guitarrista y vocalista de Dire Straits. También ha tocado en otras bandas y para otros artistas, además de realizar proyectos en solitario.

1980.- Queen lanza ‘Another One Bites the Dust’, single que se convirtió en el más vendido de su carrera en todo el mundo, con una línea de bajo que ya es un clásico de la música en general. La canción fue un éxito mundial, ocupando el número uno en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos durante tres semanas.

1983.- Queensrÿche lanza su EP debut homónimo de forma independiente a través de 206 Records y reeditado más tarde en septiembre de ese mismo año a través de EMI-America. Una edición remasterizada fue reeditada en 2003 a través de Capitol Records.

1991.- Metallica lanzó a la venta su legendario ‘Metallica‘, más conocido como Black Album. Gracias al empuje de sus cinco sencillos: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" y "Sad but True", recibió elogios de la crítica y se convirtió en el álbum más vendido de la banda.

1994.- Se realiza el Festival Woodstock 94 en Nueva York, con una afluencia de más de 350 mil personas que disfrutan de grupos como Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith, Carlos Santana, Primus y Red Hot Chilli Peppers.

2011.- Jani Lane, el ex vocalista de la banda de rock metálico Warrant, es encontrado muerto en un hotel de Woodland Hills, en Los Ángeles, a los 47 años de edad. Los primeros reportes indican que en su habitación se hallaron indicios de alcohol y drogas.

Ricardo D. Pat