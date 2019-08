Estas son las efemérides del rock del 1 de agosto

La llegada a este mundo de tres figuras del rock de los Estados Unidos, también de dos músicos británicos, uno miembro de una de las más famosa bandas de metal y otro, hijo de una leyenda, el lanzamiento de un excelente álbum de una banda fundamental originaria de Boston, un video que inició un cambio de la televisión en el vecino país del norte y el arranque de una maratónica gira de sus “Satánicas Majestades” conforman nuestras efemérides de este día.

1942.- Nace el músico y compositor estadunidense Jerry García, quien funda el grupo Grateful Dead, el cual se separa tras varios problemas financieros y la muerte de Ron Mckernan, después edita algunos discos como solista, pero la banda se reúne y, en vista del éxito, comienza a actuar de nuevo. Muere el 9 de agosto de 1995.

1951.- Nace el músico estadunidense Thomas Richard "Tommy" Bolin. Fue guitarrista que colaboró en agrupaciones como Zephyr, The James Gang y Deep Purple. Tras la disolución de este último grupo formó la Tommy Bolin Band, con un elenco rotativo de músicos. A mediados de 1976, CBS Records firmó a Bolin y comenzó a grabar Private Eyes, su segundo y último disco. Muere el 4 de diciembre de 1976.

1959.- Nace el músico británico Joseph Thomas Elliott. Vocalista de la banda de hard rock/heavy metal inglesa Def Leppard. La banda formó parte de la denominada "Nueva ola del rock británico" junto a Iron Maiden, Judas Priest y otras agrupaciones que llevaron al heavy metal a lugares protagónicos en los Estados Unidos. Joe actualmente vive en Dublín, Irlanda, con su esposa Kristine.

1968.- Nace el músico estadunidense Dan Donegan. Guitarrista de Disturbed. Comienza a tocar la guitarra mientras era un adolescente y forma una banda llamada Vandal. Donegan fue agregado a la lista del programa de guitarra "Chop Shop" de los "100 mejores guitarristas más completos de todos los tiempos" en el número 76.

1978.- Nace el músico británico Dhani Harrison Arias. Único hijo del matrimonio de George Harrison y Olivia Trinidad Arias. Inicia en la música durante la elaboración del álbum póstumo de su padre, "Brainwashed", a partir de noviembre de 2001. En 2006 forma su primer grupo musical, Thenewno2, junto a Oli Hecks.

1981.- El canal MTV inicia transmisiones en Estados Unidos con el video del tema "Video killed the radio star", de The Buggles. La canción fue grabada y mezclada en 1979, lanzada como su primer sencillo el 7 de septiembre de 1979 por Island Records, siendo incluida en su primer álbum "The Age of Plastic".



1994.- La agrupación británica The Rolling Stones realiza su primera presentación del "Voodoo lounge concert tour" en el RFK Stadium de Washington, D.C. Esta fue una de sus giras mas exitosas de su historia y llegó a la ciudad de México con llenos totales.

1982.- Aerosmith lanza su séptimo álbum de estudio, el primero sin Joe Perry y Brad Whitford, y también el único pues ambos volverían a la banda para el siguiente disco. Steven Tyler canta y toca teclados, piano, armónica, percusiones y guitarras acústicas. Participaron el guitarrista Jimmy Crespo, Tom Hamilton en el bajo y Joey Kramer en batería. Es uno de sus trabajos más roqueros, como lo demuestran ‘Jailbait’, ‘Lightning Strikes’, ‘Bolivian Ragamuffin’ y ‘Rock in a Hard Place (Cheshire Cat)’. Mención aparte merecen el soberbio cover de ‘Cry Me A River’.

Ricardo D. Pat