Estas son las efemérides del Rock del 9 de enero

1978.- Nace el músico estadunidense Mike Pelino, guitarrista de punk rock, conocido por acompañar a Green Day en las giras. También toca en un trío de punk rock llamado The Enemies. En la banda se desarrolla como guitarra y voz. Mike Pelino también toca en un trío de punk rock llamado The Enemies, donde tiene el papel de guitarra y voz. La banda tiene como discográfica Lookout Records.

1941.- Nace la cantante estadounidense Joan Báez, de ascendencia mexicana y quien crea un estilo de música popular. Después de su primer disco, con el cantante Bob Dylan son llamados “El Rey y la Reina de la Canción de Protesta”. Lucha contra de la guerra de Vietnam y por los derechos civiles. Crea Humanistas, una organización internacional.

1944.- Nace Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, conocido por su marca Les Paul, su guitarra de doble cuello y maestro de lujo en el riff. Su contribución a la historia del rock es inigualable tanto por ser el fundador del inmortal ‘Dirigible Metálico’, donde fue uno de los compositores principales y el productor de cabecera, sino también como un prestigioso músico de sesión que dejó su marca en decenas de exitosos sencillos en el Reino Unido. Solamente por su aportación con Led Zeppelin tenía garantizada su ingreso al Olimpo de los Dioses, pero además grabó en varios proyectos interesantes como The Honeydrippers, la banda sonora de Death Wish 3, más los álbumes realizados al lado de Robert Plant, The Black Crowes y David Coverdale.

1957.- Nace el cantante estadounidense Phil Lewis, vocalista de la banda americana de glam metal L.A. Guns, con quienes grabó un total de 13 álbumes. También se desempeña en grupos como Girl, New Torpedos y Torme, entre otros. Además ha participado en destacados discos tributos para artistas de la talla de Alice Cooper, Def Leppard, Scorpions, Bon Jovi, Kiss, Ted Nugent y Guns N Roses. Como solista grabó tres álbumes: “El Niño/More Purple Than Black” (1999), “Acces Denied” (2006) y "Phil Lewis-Gypsy” (2007).

1963.- Nace el músico estadunidense Eric T. Erlandson, guitarrista y co-fundador de la banda de rock Hole desde 1989 hasta 2002. Posteriormente colabora con otras agrupaciones.En los primeros días de Hole, Erlandson trabajó para Capitol Records, donde administró regalías de Paul McCartney, Tina Turner y de varios otros artistas. En la actualidad sigue trabajando en la grabación de la banda sonora, además de trabajar en varios proyectos de arte.

1967.- Nace en Sudáfrica Dave Matthews, quien encabeza el grupo Dave Matthews Band, creado en 1991. El 27 de septiembre de 1994 sale a la venta su primer disco de estudio, “Under the table and dreaming”. Este proyecto ha recorrido diversos géneros a lo largo de su carrera, con el rock como columna vertebral desde donde se expanden a sonoridades tan disímiles como el funk y el jazz. La versatilidad con la que se suben al escenario, forma parte de una tradición dentro del rock de Estados Unidos, donde la improvisación es un eje central de cada concierto.

1989.- ‘A Show of Hands’, de Rush es lanzado. Un gran álbum en concierto que incluyó lo mejor de los sonidos renovados que la banda inició a partir del álbum ‘Signals’. Contiene diversas actuaciones de su gira ‘Hold Your Fire’ de 1988, en Nueva Orleans, Phoenix y San Diego, así como otra en Birmingham. Además, otros grabados en Nueva Jersey, durante la gira ‘Power Windows’ de 1986. Incluye gemas del calibre de ‘Subdivisions’, ‘Distant Early Warning’, ‘Time Stand Still’ y ‘Closer to the Heart’.

