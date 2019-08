Estas son las efemérides del Rock del 22 de agosto

La llegada al mundo de un maestro del blues (de donde proviene el rock), también de un roquero afroamericano virtuoso de la guitarra, de otro nacido en las pampas, una metalera de Finlandia, un baterista mexicano y un compositor y cantante británico, conforman las efemérides de este día.

1917.- Nace el músico estadunidense de blues John Lee Hooker, célebre por su estilo minimalista de tocar la guitarra y por su gran influencia en artistas como The Animals, The Yardbirds, The Rolling Stones y Jimi Hendrix. Muere el 21 de junio de 2001.

1958.- Nace el músico británico Vernon Reid, cuya familia emigra a Nueva York cuando él es un niño. Es miembro fundador y guitarrista del grupo de hard rock Living Colour; además se lanza en solitario en 1996 con su primer álbum "Mistaken identity" y colabora como guitarrista de sesión en álbumes de otros artistas.

1961.- Nace el músico argentino Andrés Calamaro, quien debuta en 1978 con el grupo Raíces y luego se enrola en formaciones como la Elmer Band y Los Abuelos de la Nada. En los 90, afincado en España, funda Los Rodríguez, y en 1997 retoma su carrera en solitario con la edición del álbum "Alta suciedad". Posteriormente, lanza su álbum "Bohemio". Cuenta con dos Premios Grammy Latino.

1961.- Nace el músico británico Roland Orzabal, quien junto a Curth Smith funda Tears For Fears (1981), cuya obra maestra del synth pop es "Songs from the big chair". En solitario graba en 2001 "Tomcats screaming outside" y para 2004 regresa a Tears of Fear con el disco "Everybody loves a happy ending".

1962.- Nace el músico mexicano Alfonso André. Forma junto a Saúl Hernández el gurpo Las Insólitas Imágenes de Aurora, que tras unos cambios de alineación pasa a ser Caifanes, agrupación con la que logra fama y fortuna. Posteriormente participa con Saúl en Jaguares.

1963.- Nace la compositora, cantante y pianista Tori Amos, es considerada una de las artistas femeninas vanguardistas de esa década, por sus canciones líricamente opacas, pero intensamente emocionales que cubren un gran abanico de temas que incluyen la sexualidad, la religión, el patriarcado y la tragedia personal.

1967.- Nace el cantante estadunidense Layne Thomas Staley. Es el vocalista y co-letrista de Alice in Chains, una de las cuatro bandas más importantes del movimiento grunge en Seattle. Durante su carrera lucha contra una severa adicción a las drogas, que termina por causar su muerte hasta el 5 de abril de 2002.

1968.- Nace la cantante y músico finlandesa Anne Marjanna Nurmi. Miembro de la banda de gothic metal Lacrimosa. Inició su carrera a finales de los ochentas con la banda de Noidat, em 1989 se une al royecto Nauku y Toby que posteriormente cambia su nombre a Two Witches.

Ricardo D. Pat