Estas son las efemérides del Rock del 19 de agosto

La llegada a este plano existencial de cuatro celebridades de la música británica, el nacimiento de un atractivo metalero sueco, de un carismático bajista inglés que tocaba en una banda escocesa , la consolidación de un tema del inmortal “Cuarteto de Liverpool”, así como el deceso de uno de nuestros héroes mexicanos, conforman las efemérides de este día.

1939.- Nace Ginger Baker, baterista de la banda de rock británica Cream, que forma con Eric Clapton y Jack Bruce. La agrupación graba álbumes como "Fresh cream", "Disraeli gears", "Wheels of fire", "Goodbye" y "Live cream", entre otros.

1945.- Nace el cantante británico Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, formación de hard rock surgida en Hetford, Inglaterra, en 1968. Ian ingresa al grupo en sustitución de Rod Evans y permanece con la banda hasta 1973, cuando se lanza en solitario. Años más tarde forma The Ian Gillan Band. En los 90 retorna a Deep Purple.

1947.- Nace el músico británico Tony Williams. Bajista que forma parte durante 1972 de la banda de folk-rock escocesa Stealers Wheel. En 1978 realiza una gira con Jethro Tull; a dos de sus miembros, Ian Anderson y Barriemore Barlow, los conoce desde los años en que reside en Blackpool.

1951.- Nace el músico y compositor británico John Deacon, bajista y miembro fundador de la banda Queen, conformada también por Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor. Es autor de algunos de los mejores títulos del grupo, como "You"re my best friend", "Another one bites the dust" y "I want to break free", entre otros. lo que demuestra su importante aporte al grupo en materia creativa.

1963.- Nace el músico sueco Joey Tempest, vocalista y principal compositor de la banda de hard rock Europe, con la cual graba seis discos. Europe es en la década de 1980 la banda más masiva del género denominado hair metal.

1967.- Llega el sencillo de The Beatles, "All you need is love", a la posición número uno del mercado discográfico. Este mismo día Maureen, la esposa del baterista Ringo Starr, da a luz a su hijo Jason.

2001.- Muere el cantante mexicano Luis Sánchez, baterista fundador de Los Crazy Boys, grupo pionero del rock and roll en este país. Entre sus éxitos destacan "Leroy", "La niña rebelde", "Corina Corina", "Cuando duele el corazón" y "Niño popis". Nace el 19 de agosto de 1942.

Ricardo D. Pat