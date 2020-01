Estas son las efemérides del Rock del 14 de enero

El nacimiento de una estrella del metal, de un sobresaliente bajista y cantante finlandés, del un alocado y efectivo guitarrista norteamericano, del baterista de Nirvana y que después consolida su propio proyecto, el lanzamiento de un recopilatorio de un ex integrante de Los Beatles, la desintegración de una banda referente del punk rock y el deceso de un miembro de los New York Dolls, conforman nuestras efemérides de este día.

1959.- Nace el músico y cantante alemán Geoff Tate, uno de los más destacados vocalistas de rock y heavy metal, mejor conocido por su trabajo con la banda de metal progresivo Queensrÿche, con quienes grabó un total de 12 álbumes de estudio, además de 4 discos en concierto, destacando el sensacional “Operation: Livecrime” de 1991. En 2002, Geoff Tate lanza al mercado su primer álbum en solitario bajo el nombre de Geoff Tate y diez años después edita el segundo titulado “Kings & Thieves”. En el 2013 lanzó su propia versión de Queensrÿche con el álbum “Frecuency Unknow”.

1966.- Nace el músico y cantante finlandés Marco Hietala. Es bajista y vocalista de heavy metal, lo que lo ha convertido en icono en la escena del metal en su país natal. En el año 2002 se integró a las filas de la banda Nightwish, con quienes ha grabado hasta el momento un total de seis placas de estudio. Hietala también es vocalista, bajista y compositor de la banda finesa Tarot y también formó parte de la banda Sinergy.

1967.- Nace el rockero estadounidense Zakk Wylde, quien alcanzó gran notoriedad cuando fue reclutado por Ozzy Osbourne para sustituir a Jake E. Lee. Con el Mad Man grabó cinco álbumes de estudio. su reputación se acrecentó cuando ingresó al Salón de la Fama de los Guitarristas. Graba los álbumes "Libro de sombras", "Vaquero acústico" y "Kings of damation". Formó la banda “Black Label Society”, la cual hasta ahora cuenta con 10 discos de estudio.

1969.- Nace el músico estadunidense Dave Grohl, ex baterista de la banda Nirvana, con la que alcanza fama internacional. Actualmente es líder del grupo Foo Figthters, el cual con el álbum homónimo, lanzado sin mucha promoción, logra éxito con el tema "This is a call". Desde entonces ha entregado nueve placas de estudio y se ha convertido en uno de los músicos más sobreexpuestos de la escena internacional con apariciones constantes en infinidad de proyectos.

1977.- Se lanza en México una recopilación con los grandes éxitos del cantante británico George Harrison, quien pertenece a la legendaria banda The Beatles. Originalmente este paquete de éxitos fue lanzado en noviembre de 1976 en el Reino Unido a través del sello Parlophone. Se incluyen muchas de sus más emblemáticas composiciones tanto con los Beatles como de su trayectoria solista como: My Sweet Lord, Something, Taxman, What is Life, Dark Horse, Bangladesh, You, Here Comes the Sun, entre otras.

1978.- El grupo británico Los Sex Pistols da su último espectáculo en vivo en Winterland, San Francisco, y después de este concierto se desintegra.Con un show de aproximadamente 50 minutos de música en vivo, más las breves y poderosas pausas de Rotten y Vicious (sin sumar a Avengers, que abrieron el show de una manera épica), Sex Pistols se presentó frente a 5 mil personas fichando así, una de sus presentaciones más grandes en su carrera.

1992.- Muere el músico estadunidense Jerry Nolan, integrante de la banda de rock New York Dolls, a quienes se unió en el otoño de 1972 para reemplazar a Billy Murcia, quien murió de asfixia como resultado de un intento fallido de revivirlo de una sobredosis de drogas. Nolan también era amigo de la infancia del baterista de Kiss Peter Criss, quien también audicionó para los Dolls al mismo tiempo. Posteriormente forma el grupo The Heartbreakers, al que pertenece hasta su muerte.

