Estas son las efemérides del Rock de 13 de enero

1998.- El grupo de rock-pop español El Último de la Fila anuncia su desintegración, tras ser uno de los de más éxito en España durante las décadas de los 80 y 90. De 1985 a 1995 grabaron un total de 7 álbumes de estudio. Giraron principalmente por España, aunque también lo hicieron por diversos países de Hispanoamérica.

1954.- Nace el músico sudafricano Trevor Charles Rabin, quien iniciara su trayectoria profesional con la banda Rabbitt, con quienes participó en 3 discos de estudio. Es guitarrista y compositor del grupo de rock progresivo británico Yes desde 1983 hasta 1995, grabando con ellos 4 discos de estudio: “90125” (1983), “Big Generator” (1987), “Union” (1991) y “Talk” (1994). Como solista lanzó 7 álbumes, siendo además un destacado compositor de bandas sonoras.

1959.- Nace el músico estadounidense James "Jlo" LoMenzo. Conocido por ser el bajista de White Lion con quienes grabó los álbumes: “Pride” (1987), “Big Game” (1989) y “Mane Attraction” (1991). También fue miembro de la banda de thrash metal Megadeth, hasta el 8 de febrero de 2010, momento en el cual es reemplazado por el antiguo bajista de la banda David Ellefson, grabando con ellos los discos “United Abominations” (2007) y “Endgame” (2009). También trabaja con otras bandas como Black Label Society de Zakk Wylde.

1961.- Nace en Hastings, Reino Unido, el músico Graham McPherson, "Suggs". En 1977 funda The Invaders, que dos años más tarde se convierte en Madness, banda que en 1979 lanza su primer álbum "One step beyond", que es un éxito gracias a la canción que le da título. De ese año hasta el 2016 lanzaron un total de 12 álbumes de estudio, así como 4 álbumes en concierto.

1961.- Nace el cantante, guitarrista y compositor estadounidense Wayne Coyne, integrante de la banda The Flaming Lips. Es el autor principal de la mayoría de las canciones del grupo en un estilo definido como simple, pero psicodélico. En sus presentaciones en vivo añade una vistosa teatralidad utilizando varios accesorios para crear una experiencia diferente para la audiencia.

1964.- El grupo The Beatles lanza el sencillo "I want to hold your hand" (Quiero tomar tu mano), canción que es considerada una joya que le abre las puertas al mercado estadounidense y lo coloca como la primera agrupación británica en conquistar los Estados Unidos. Fue una canción escrita por John Lennon y Paul McCartney, en una época en la que eran presionados para realizar una primera gira por Norteamérica a lo que ellos se negaban esperando a lograr un primer número 1 en la lista de Billboard, cosa que lograron finalmente con ella.

1969.- El grupo The Beatles lanza el álbum "Yellow submarine", producción grabada originalmente como banda sonora de la película animada del mismo nombre, la cual fue producida por George Martin. A pesar de la desilusión de algunos seguidores por no encontrar más de cuatro canciones inéditas: “Only a Northern Song”, “All Together Now”, “Hey Bulldog” y “It´s All Too Much”, el álbum fue bien recibido, pero no alcanzó la gloria de su antecesor, el célebre “White Album”. Los Beatles al principio no quisieron estar demasiado involucrados en el filme, pero posteriormente se animaron pues lograron buenas críticas.

1974.- Nace el músico noruego Rune Eriksen, conocido por ser el guitarrista de la banda de black metal Mayhem, bajo el seudónimo de Blasphemer. También fue guitarrista de la banda de thrash/black metal Aura Noir y la banda de metal gótico Ava Inferi. En 1995 se une a los reformados Mayhem como guitarrista y principal compositor hasta que abandona la banda en 2008, siendo reemplazado por Morfeus. En 2005 se muda a vivir a Portugal donde conoce a su esposa, Carmen Simões y con la que forma la banda Ava Inferi.

Ricardo D. Pat