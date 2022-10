Estas son las declaraciones de Ari Borovoy tras la polémica con Sharis Cid

Ari Borovoy, es uno de los cantantes favoritos del público mexicano de todos los tiempos, ya que forma parte de la agrupación conocida como “OV7”, con la cual obtuvieron grandes éxitos gracias a canciones como “Enloquéceme”, la cual se convirtió en el tema principal de una telenovela.

Asimismo, ha sido uno de los principales responsables del famoso magno evento llamado “90's Pop Tour”, mismo del que han formado parte grandes artistas como Erik Rubín, Kabah, Aleks Syntek, Caló, Fey, JNS, Magneto, Ana Torroja y Sentidos opuestos, por mencionar algunos.

No obstante, en La Verdad Noticias te traemos lo más relevante que ha sucedido con el también empresario Ari Borovoy, ya que recientemente se vio envuelto en una polémica con una famosa cantante, quien se negó a participar en el evento antes mencionado al no recibir la paga que había solicitado.

Las declaraciones de Ari Borovoy tras las polémica con Sharis Cid

Sharis Cid y Ari Borovoy

Como bien recordarás, hace unas cuantas semanas la actriz Sharis Cid había compartido a los medios de comunicación, que la empresa de Ari Borovoy supuestamente se había negado a pagarle la cantidad de 50 mil pesos, para presentarse con el grupo DKDA en el 90 's Pop Tour.

Es por ello que, el cantante declaró que no estaba enterado de lo sucedido con Sharis, por lo que no pudo hacerle ningún ofrecimiento para que ella participara, pero lamentó mucho que la intérprete no haya querido subir al escenario.

¿Quién era Isaías, pareja de Sharis Cid?

Isaías Gómez y Sharis Cid

Isaías Gómez, fue un empresario con el que la actriz sostuvo un romance durante 6 años, sin embargo, él perdió la vida tras ser baleado mientras conducía en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar al que acudió para tratar temas de negocios.

Cabe mencionar que, tan lamentable hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2018, por lo que Sharis Cid ya no quiere hablar al respecto, ya que fue un suceso bastante doloroso.

