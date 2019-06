Estas son las celebridades que Raquel Bigorra también ha TRAICIONADO

Todos los días es una gran oportunidad para aprender de ti y del comportamiento de los demás. Siempre puedes elegir caminar por la claridad. #observa Hoy me di mi escapada a @canalunicable hicimos dos programas de @netasdivinastv cómo conductora invitada. Y Mañana nos vemos con la mejor familia de la tv. Nos queremos y la gozamos juntos en @tucasatvoficial #totallook @luremoficial Gracias a mi #stilyst y amiga @martiespinooficial siempre arma el mejor outfit para cada ocasión.

A post shared by Raquel Bigorra (@rbigorra) on Jun 11, 2019 at 6:41pm PDT