Estas son las canciones para iniciar el 2020 con toda la actitud

El 2019 terminó y con él le dijimos adiós a una de las décadas más impactantes en la humanidad, pues en tan solo estos 10 años fuimos testigos de hechos impresionantes en todos los ámbitos habidos y por haber.

Uno de ellos por supuesto, fue el mundo de la música, ya que este año nos trajo algunos de los hits más impresionantes de la escena musical, los cuales probablemente perdurarán por muchos años.

Ahora, te traemos una lista de los 5 temas más destacados del 2019, y con los cuales podrás iniciar el 2020 con toda la actitud, por lo que por nada del mundo pueden faltar en tu playlist.

Inicia el 2020 con la mejor música del 2019

En este pequeño pero interesante top de música te presentaremos las canciones que son ideales para iniciar tu año de la mejormanera, pues son ideales para hacer ejercicio, salir de fiesta e incluso pasarla tranquilamente en casa.

Señorita – Camila Cabello y Shawn Mendes

Uno de los temas más candentes del año, además de ser el detonante para que se confirmara uno de los noviazgos más populares del mundo de los famosos, por lo que sin duda alguna es un tema que no puede faltar en tu repertorio, pues te dan ganas de bailar desde el primer segundo.

Sucker – The Jonas brothers

El tema que marcó el tan esperado regreso de los Jonas Brothers, quienes habían permanecido demasiado tiempo separados, por lo que sin duda su retorno nos trago un gran recuerdo de nuestra adolescencia, además de nuevos temas totalmente cargados de ritmo.

RITMO – The Black Eyed Peas ft. J Balvin

Además de nostalgia, por revivir el tema de los 90’s ‘The Rhythm of the Night’, dándole el tan querido toque latino actual, además de unir a artistas de dos generaciones con los talentosos Black Eyed Peas con J Balvin, uno de los intérpretes más talentosos de la escena del reggaetón.

Boy With Luv – BTS ft. Halsey

Por supuesto, los Bangtan Boys no pudieron faltar en esta lista, siendo esta una de sus canciones más destacadas en todo el año y una de las que más reproducciones tuvo a nivel mundial, teniendo tanto éxito que incluso generó una colaboración entre la cantante y Suga.

Con Altura – Rosalía ft. J Balvin

Probablemente la canción más famosa de todo el año y la que puso a ‘La Rosalía’ en el mapa mundial, pues esta canción se escuchó literalmente en todo el planeta, y a pesar de que han pasado meses de su estreno, aún sigue siendo una de las más sonadas.

