Estas son las Efemérides del Rock del 27 de enero

El nacimiento del percusionista de una de las grandes bandas del rock progresivo, el de un baterista irlandés que fue puntal en Thin Lizzy, de un guitarrista británico que triunfó con la “Doncella de Hierro”, del tecladista de la J. Geils Band, y la tecladista de The New Order, el cantante estadounidense de Faith No More, el lanzamiento de un tema exitoso del rey Elvis, así como la primera visita de David Bowie a los Estados Unidos, conforman nuestras efemérides de este día.

1944.- Nace el británico Nick Mason, baterista del grupo Pink Floyd, la célebre agrupación británica con la que grabó 15 exitosos álbumes de estudio, tres en concierto y nueve recopilatorios. Mason, es también productor, escritor y piloto de automovilismo. Mason ha escrito conjuntamente algunas de las composiciones más populares de Pink Floyd como 'Echoes' y 'Time'. Además, Mason es el único miembro de Floyd presente en todos sus álbumes. Después de 24 años de separación, en 2005 se reencuentra con sus ex compañeros de la extinta agrupación, Gilmour, Richard Wright y Roger Waters, para tocar en el concierto "Live 8".

1950.- Nace Seth Justman, el tecladista de la J. Geils Band, la cual es una de las bandas de más éxito en los 70. Recordada por temas como "Centerfold", "Give It to me" y "Must of got lost". El aporte de Justman fueron sus habilidades de producción, la composición y el sonido que son tan esenciales para la unidad que le trajo el éxito a la J. Geils Band como lo hicieron de igual manera los demás integrantes. También produjo el segundo LP en solitario de Debbie Harry, Rockbird de 1986, coescribiendo tres canciones con la misma Blondie: "Buckle Up", "You Got Me in Trouble" y "Free to Fall".

1951.- Nace Brian Downey, baterista irlandés de la agrupación nacida a fines de los 60, Thin Lizzy y con la que graba discos como "Thin Lizzy" (1971) y "Vagabonds of the western world" (1973). Junto con Phil Lynott, Downey fue el único miembro constante del grupo pionero de hard rock hasta su ruptura en 1983. Downey fue un invitado en la presentación de la estatua de Lynott en 2005, y tocó la batería para Gary Moore en el concierto tributo que siguió. Downey también apareció en el álbum de Moore de 2007 "Close As You Get", y en una gira posterior.

1956.- Se edita el primer sencillo que lanza a la fama al llamado "Rey del Rock", Elvis Presley, "Heartbreak hotel", que se convierte en el primer número uno del artista en el Billboard. En dicho material, lanzado originalmente como vinilo se incluía en el lado A el tema “Heartbreak Hotel”, mientras que en el lado B se encontraba “I Was the One”. “Heartbreak Hotel” también fue el sencillo más exitoso de aquel 1956. En los créditos aparecen como autores Tommy Durden, Mae Boren Axton y Elvis, quien cambió algunas partes de la letra y el ritmo de la canción.

1957.- Nace Janick Gers, uno de los tres guitarristas del grupo británico de heavy metal Iron Maiden, quien destaca como compositor y por sus solos rápidos y agresivos, así como por sus bailes y poses sobre el escenario. Formó parte de las bandas: White Spirit, Guillan (del vocalista de Deep Purple, Ian Gillan), Gogmagog (con ex miembros de Iron Maiden, Def Leppard y Whitesnake). Además colaboró en el primer disco del ex cantante de Marillion, Fish, "Vigil In A Wilderness Of Mirrors", también con Bruce Dickinson en su álbum "Tattooed Millionaire". Con Iron Maiden ha grabado 10 álbumes de estudio desde su debut en “No Prayer for the Dying” (1990).

1961.- Nace Gillian Gilbert, esposa del baterista Stephen Morris, de New Order, grupo formado en los 70, al que entra como tecladista, cuando el líder Ian Curtis muere en 1980. Nacida el 27 de enero de 1961 en Manchester Inglaterra bajo el nombre completo de Gillian Lesley Gilbert, comenzó con su interés musical tras escuchar a diversas bandas en el colegio, hasta que la vida le brindó la posibilidad de conocer a Stephen Morris, baterista de Joy Division, y después a acercarse también a Ian Curtis, Bernard Sumner y Peter Hook.

1968.- Nace el estadounidense Mike Patton, vocalista del grupo de rock Faith No More, el cual se da a conocer en la década de los 90 y se desintegra en 1998. Algunos de sus éxitos son "Fallin to pieces" (1989), "Get out" (1995) y "Collision" (1997). un hombre renacentista en el sentido más verdadero de la palabra.Además de Faith No More y Mr. Bungle, realizó diversas colaboraciones con músicos de vanguardia. Actualmente compone música para películas mientras lanza simultáneamente el dúo urbano llamado “Crudo” con Dan The Automator y “Mondo Cane”, un proyecto estándar de pop impulsado por una orquesta.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

1970.- El camaleónico cantante inglés David Bowie, llega por primera vez a Estados Unidos en apoyo de su esfuerzo de estudio “The Man Who Sold The World”. Aunque no cantó, el artista aprovechó hacerse un nombre explorando con confianza su aspecto andrógino, recibiendo mucha publicidad, por usar vestidos, en Texas y Louisiana. Ante la pobre respuesta del disco en el Reino Unido, su companía discográfica lo presionó para hacer una gira publicitaria por los Estados Unidos, donde no se le permitió actuar debido a restricciones de permisos de trabajo, y Bowie superó su miedo a volar para la ocasión.

Ricardo D. Pat