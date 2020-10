¡Estas son las 10 actrices mejor pagadas del 2020!

Como cada año, la revista Forbes publicó su famosa lista de las 10 actrices mejores pagadas a nivel mundial en este 2020; la cual se ha destacado por tener la presencia de famosas de origen latino como Sofía Vergara.

Incluso esta actriz nacida en Barranquilla, Colombia, se encuentra en la primera posición dentro de esta lista. Pues recordemos que Vergara ha obtenido grandes ganancias a través de la popular serie “Modern Family”.

Y por otro lado, debemos recordar que la industria cinematográfica fue una de las más afectadas por la pandemia de Covid-19; por lo que cientos de artistas no obtuvieron ningún tipo de ganancias a través de las taquillas.

Las 10 actrices mejores pagadas del 2020

Pese a que cientos de producciones y rodajes de películas se vieron afectados durante los primeros meses de este año; Forbes logró realizar su famosa lista de las actrices mejores pagadas de junio del 2019 a junio del 2020.

Así que sin más rodeos, aquí te traemos la lista de las 10 actrices mejores pagadas en el último año:

Sofía Vergara

Como ya habíamos mencionado, esta actriz colombiana se encuentra encabezando la lista tras haber obtenido un aproximado de 43 millones de dólares por su última participación en la serie Modern Family.

Sofía Vergara

Angelina Jolia

La ex esposa de Brad Pitt se encuentra en la segunda posición con una ganancia aproximada de 35 millones de dólares este último año.

Angelina Jolie

Gal Gadot

Pese a que su última película de la Mujer Maravilla no se ha estrenado, las ganancias de esta actriz israelí ascienden a los 31 millones de dólares.

Gal Gadot

Melissa McCarthy

La fortuna de esta actriz cómica asciende a 25 millones de dólares.

Melissa McCarthy

Meryl Streep

Conocida como una de las actrices más exitosas de Hollywood, la fortuna de Streep ascienden a los 24 millones de dólares.

Meryl Streep

Emily Blunt

Conocida por su participación en “El Diablo Viste a la Moda”, sus ganancias están alrededor de los 22.5 millones de dólares.

Emily Blunt

Nicole Kidman

Con una gran carrera artística como experiencia, la fortuna de Nicole Kidman asciende a 22 millones de dólares.

Nicole Kidman

Ellen Pompeo

Conocida por ser la protagonista de una de las series más populares de los últimos tiempos: “Grey's Anatomy”, su ganancias ascienden a los 19 millones de dólares.

Ellen Pompeo

Elisabeth Moss

Conocida por su última participación en la película de suspenso “El hombre invisible”, Moss tiene una ganancia aproximada de 16 millones de dólares.

Elisabeth Moss

Viola Davis

Ganadora de diferentes premios por su participación en la popular serie “How to Get Away With Murder”; las ganancias de Viola Davis ascienden a los 15.5 millones de dólares.