Estas son la efemérides de rock del 6 de noviembre

Los onomásticos de cuatro figuras norteamericanas de la música, todos miembros de importantes agrupaciones, el lanzamiento de un tema que se convirtió en un gran éxito tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido y la primera actuación de unos pioneros del punk, conforman nuestras efemérides de este día.

1948.- Nace el músico estadunidense, quien se desempeña con, pero es recordado por ser miembro fundador de, grupo en el que comparte liderazgo con; su voz prevalece en clásicos de la banda como“Peaceful Esay Feeling”, “Already Gone”,, “Lyin´Eyes”,, “How Long" y. Como solista grabó 7 álbumes de estudio y lanzó un recopilatorio. Falleció en el 2016.

1964.- Nace el cantante estadounidense Corey Glover, vocalista del grupo de metal Living Colour, que funda en 1984 al lado del guitarrista Vernon Reid y el bajista Muzz Skillings; la agrupación se disuelve en 1995 tras editar cuatro álbumes. Como actor, es recordado por representar el papel de Francis en la película bélica de 1986 “Pelotón”, dirigida por Oliver Stone.

1964.- Nace el músico estadunidense Greg Graffin, líder, fundador y vocalista de la banda de punk Bad Religion, con la cual lanza 13 discos, entre ellos “How could hell be any worse?” (1982), “No control” (1989), “The gray race” (1996) y “The empire strikes first” (2004), entre otros.

1965.- El tema “Get off of my cloud”, de The Rolling Stones, desbanca a “Yesterday”, de The Beatles, de la cima de las listas de popularidad en Estados Unidos. La canción fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards como un complemento del éxito anterior “(I Can´t Get No) Satisfaction” y se convirtió en número 1 en la lista de Billboard, la Biblia musical de los Estados Unidos y también del Reino Unido.

1966.- Nace el guitarrista estadunidense Paul Gilbert, considerado un virtuoso en su arte, quien desde pequeño comienza a practicar el instrumento y ahora es uno de los más famosos y rápidos del mundo, según una encuesta realizada por la revista “Guitar one”. Fue miembro fundador de la banda de hard rock “Mr. Big” y también tocó con “Racer X”. Gracias a que posee un gran talento para la guitarra eléctrica y la guitarra acústica, se ha convertido en todo un referente en lo que a este instrumento se refiere.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

1975.- El grupo británicoofrece su primer concierto en el, en la Escuela de Artes St. Martin en. En esa primera actuación aunque no tuvieron un gran aforo, lograron proyectarse como una de las mejores bandas de la historia. En ese primer concierto público de la historia de la banda solo tocaron cuatro temas y hubo un descontrol en todo, según recordaba el bajista original de los

Ricardo D. Pat