Estas serían las próximas películas de Tom Holland como Spider-Man

La emoción por la llegada de la tercera entrega de la saga de Spider-Man protagonizada por Tom Holland es cada vez más grande, especialmente tras el estreno del segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, donde se confirmó el multiverso entre los diferentes héroes que han habido en el cine.

Asimismo, esto dio paso a una nueva gama de películas que podrían llegar, ya que el contrato del actor es por cinco películas, por lo que se han revelado cuáles podrían ser las dos restantes, y con la llegada del multiverso, estas son las más probables a producirse.

Mientras los fans siguen creando teorías sobre si Tobey Maguire y Andrew Garfield saldrán en la película, hay una posibilidad más grande de ver otros Spider-Men y no son exactamente Peter Parker.

Revelan las posibles películas de Tom Holland como Spider-Man

Secret Wars podria darle la bienvenida a Venom como Spider-Man

Como te informamos en La Verdad Noticias, después de que Tom Hardy reveló que Venom se conecta con el Spider-Verse, se comenzó a especular que la cuarta película de Tom Holland como Spider-Man y lo que haría ideal la llegada de Venom al MCU.

Por si no lo sabías, en los cómics el evento ‘Secret Wars’ fue el mismo en el que Venom hizo su debut inicialmente como el traje negro del héroe, posteriormente evolucionó al villano, y aunque la adaptación al cine no sería exactamente igual, es una de las más probables, debido a que en la última película de Venom, incluso el antihéroe expresó su disgusto por Spider-Man, dando un guiño de que ya se habían encontrado con anterioridad.

Miles Morales cada vez más cerca del MCU

Miles Morales podría heredar el manto del héroe en futuras películas

Asimismo recientemente Tom Holland dijo que aunque ama ser Spider-Man, no le gustaría seguir interpretándolo a sus 30 años, asimismo aprovechando para declarar que le encantaría ver al Spider-Man de Miles Morales en pantalla, quien ya ha llegado al cine en Spider-Man: Into the Spider-Verse’

Hasta el momento estas son las teorías de las posibles películas que protagonizaría Tom Holland como Spider-Man para concluir su contrato, sin embargo no han habido declaraciones oficiales por parte de Marvel Studios, aunque con el multiverso confirmado, es cada vez más posible que ocurran.

