Como cada mes unos llegan y otros se van... de Netflix.

Nada es para siempre, y Netflix te lo demuestra con las películas que desaparecerán de su cartelera.

Como sabrás, mientras unos vienen otros se van. Y es que en este mes de marzo hay grandes estrenos. Pero desafortunadamente varias películas, series y documentales desaparecerán.

Estas películas desaparecerán de Netflix en marzo

1 de marzo

A Gang Story

Anastasia

Baby's Day Out

Eyewitness

FernGully: The Last Rainforest

First Response

Forget and Forgive

Hitch

Jaws

Jaws 2

Jaws 3

Jaws: The Revenge

Less Than Zero

Memento

Slums of Beverly Hills

The Chase

The Craft

The Panic in Needle Park

Trigger Point

Two Wrongs

xXx

4 de marzo

Chloe

Safe Haven

6 de marzo

The Finest Hours

8 de marzo

Victoria

11 de marzo

Believe

Glitch

12 de marzo

Standby

Disney's The Santa Clause

Disney's The Santa Clause 2

Disney's The Santa Clause 3: The Escape Clause

13 de marzo

Breakout Kings – Temporada 1

City of God: 10 Years Later

London Has Fallen

The Killing – Temporadas 1 y 2

14 de marzo

Archer – Temporadas 1–7

19 de marzo

V/H/S: Viral

20 de marzo

Zootopia

22 de marzo

Steve Jobs: One Last Thing

24 de marzo

Voltron 84 – Temporada 1

Who Framed Roger Rabbit

26 de marzo

The Life Aquatic with Steve Zissou

29 de marzo

The Gates – Temporada

30 de marzo

Life in Pieces – Temporada 1

31 de marzo

Awake – Temporada 1

Bordertown – Temporada 1

Breakout Kings – Temporada 2

Brickleberry – Temporadas 1–3

Cooper Barrett's Guide to Surviving Life – Temporada 1

Friends with Benefits – Temporada 1

In Like Flint

Lights Out – Temporada 1

Rosewood – Temporada 1

Salem – Temporadas 2 y 3

Small Shots – Temporada 1

The Awakening

The Carmichael Show – Temporadas 1 y 2

The Chicago Code – Temporada 1

The Crazy Ones – Temporada 1

The Finder – Temporada 1

The Good Son

Traffic Light – Temporada 1