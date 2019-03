¡Estás hinchada! Usuarios critican a Ninel Conde por su extraño rostro (FOTO)

La sensual cantante y actriz Ninel Conde causó revuelo en las redes sociales luego de haber compartido diversas fotografías de su viaje a París.

Pero lo que sorprendió a sus fieles seguidores fue el extraño rostro que tiene Ninel Conde, debido a las fotografías que compartió en su cuenta personal de Instagram, desatando cientos de comentarios negativos.

Ninel Conde decidió realizar un viaje familiar junto a sus seres queridos y no perdió la oportunidad de presumir cada lugar que pudo visitar.

Cabe mencionar que Ninel Conde aprovechó un tiempo libre para vacacionar y disfrutar momentos con su familia para luego continuar con las fechas programadas que tiene para sus presentaciones.

Entre los mensajes que le enviaron los usuarios a Ninel Conde al ver su extraño rostro, fueron lo siguientes:

"Te pareces a Lucía Méndez mucha cirugía estás hinchada...eras más bonita y bella antes", "Ya casi te quedas sin rostro", " No cabe duda que es el vivo retrato de su madre Lin May", "Ya no se parece a Ninel", "Que bien que la paso bien Maestra Elba Esther". Fueron algunos comentarios para la artista.