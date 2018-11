Estás fueron las últimas palabras que Stan Lee dedicó a sus fans (VÍDEO)

El pasado 12 de noviembre marcó historia para el mundo de Marvel y todos los fanáticos de Stan Lee tras anunciarse su muerte, por lo sin duda ha sido el tema de la semana y es así como familiares del "El padre de Marvel" compartieron un vídeo con las últimas palabras de la leyenda de los cómics.

En redes sociales circula un vídeo en donde Stan Lee le dedica el que fuera su último mensaje dedicado a sus fans, en el fragmento se puede apreciar al artista sentado sobre un sillón color gris.

De acuerdo a la publicación fue casualmente que Stan Lee empezó hablar de sus fanáticos, el mensaje va acompañado del texto:

En el emotivo vídeo, Stan Lee dice que el amor de sus fans es reciproco: "amo a mis fans, no puedo decirte cuánto los amo. A veces, cuando en la noche me siento aquí y pienso '¿de qué se trata esto?', recibo una carta de un fan, o leo algo o veo algo o me acuerdo de algo y me doy cuenta de que soy muy afortunado de tener fans que realmente se preocupen por mi".