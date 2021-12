Estas fueron las últimas palabras de Vicente Fernández antes de morir

Las últimas palabras de "Chente" antes de morir

La muerte de Vicente Fernández ha sido el tema más hablado de los últimos días, pues tratándose de una leyenda musical, los medios le han dado la cobertura que merece para honrar su memoria.

El "Charro de Huentitán" dejó bien en claro qué es lo que quería para su muerte e incluso la última canción que se escucharía en su funeral, la cual fue interpretada por su hijo, Alejandro Fernández.

"Chente" murió el 12 de diciembre, pero antes de ello recibió los santos óleos por parte de un sacerdote, quien reveló cuáles fueron las últimas palabras del cantante antes de fallecer.

La noche del 11 de diciembre el sacerdote Óscar Sánchez Barba fue contactado por Gerardo Fernández, hijo menor de Chente, quien le pidió con urgencia trasladarse al hospital para darle el último adiós a su padre.

“Me llamó Gerardo (Fernández) desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía: ‘Que si puedes venir a darle la unción de los enfermos’, pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije: ‘Sí, ¿cómo no?, inmediatamente voy’ y fui”, recordó el sacerdote.

Al llegar, el sacerdote narró que se encontró con toda la familia reunida y a los costados del interprete de "Estos Celos", quien con ligeros movimientos en la boca se comunicaba con su amada Cuquita.

“Yo creo que estaba consciente, porque le hablaban al oído, y hacía señas de que entendía. Por ejemplo, le decía Cuquita: ‘Vamos a casa’, y él decía con la boca, parecía que decía ‘casa, vámonos a casa, te amo’, un momento muy fuerte, muy emotivo, de un cariño, de una grande unión entre todos, pues ahí todos, uno por uno, fueron desfilando abrazándolo, besándolo”, reveló Sánchez.

Horas después de aplicarle los santos óleos, el sacerdote fue notificado de que el cantante ya habría muerto, un 12 de diciembre, fecha especial para los feligreses católicos.

La Verdad Noticias te informó que los restos del cantante ya descansan en su rancho "Los Tres Potrillos", donde se acondicionó una tumba con varios arreglos florales que la familia recibió de amigos y seguidores.

La muerte de Vicente Fernández ha causado un enorme vacío en las vitrinas musicales de millones de mexicanos, con él también se va un legado invaluable de más de 60 años de trayectoria.

