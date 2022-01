Estas fueron las profundas reflexiones de Yuya sobre su etapa de maternidad

Capturada mientras hace sus maletas para cambiar de casa, Yuya relata que esta de regreso a su otro nido, además de profundas reflexiones ahora que se ha convertido en madre aunque también busca hacer tiempo para hacer otras actividades.

Aprovecho que se encuentra en un cambio constante para reflexionar sobre su tiempo como mujer ahora que se ha convertido en madre y sobre lo rápido que crecen los bebés.

Después de que hace unos días los usuarios de internet haya criticado a la influencer por romantizar la maternidad, hoy nos comparte su reflexión ante la experiencia de ser madre.

Las reflexiones de Yuya

Confiesa que mucha veces siente estrés por no poder tiempo para ella

Mariand Castrejón Castañeda, también conocida como Yuya, ha compartido recientemente en sus redes sociales que está viviendo un cambio y que ella ha dicho que junto a su familia "son como nómadas"

De acuerdo a los comentarios que ha hecho la influencer, es justo en este momento en el que Yuya siente una necesidad de tener tiempo para ella, pues su bebé la necesita todo el tiempo.

Claramente, Yuya está pasando por este proceso de adaptación como madre,sin embargo hace hincapié en que quisiera tener más tiempo para poder hacer ejercicio y aunque si puede, no lo logra hacer en paz.

También, la Youtuber más famosa de México declara que su bebé no puede conciliar el sueño por algunas horas y no se puede dormir si no tiene a su mamá pegada todo el tiempo, por lo que Yuya siente que todo su tiempo y energías son para Mar.

Yuya confiesa que mucha veces siente estrés por no poder hacer más cosas pero en seguida da cuenta que el tiempo pasa muy rápido y analiza que su bebé no va a ser chiquito por siempre, por lo que lo llena de mimos y disfruta de estar en la cama en pijama todo el día junto a su bebé.

¿Qué estudió Yuya?

Desde pequeña inició en el mundo de las artes escénicas

Con tan solo 28 años, Yuya ya es toda una empresaria, con personalidad en internet y una destacada youtuber mexicana.

Desde pequeña estudió ballet, teatro y cinematografía. Con el tiempo decidió empezar a incursionar en la plataforma de videos, conocida como YouTube.

Fue a partir de los 16 años que, bajo el nombre de usuario 'ladymakeup16' le dio vida a su personaje. Con el tiempo cambió el nombre de su canal en la plataforma, al que ya todos conocen, “Yuya”.

Es mucho más que una influencer, Yuya, además de haberse ganado el cariño de sus fans, la siguen eligiendo por su carisma e intelectualidad. Asume que se compromete constantemente con los problemas sociales y así lo demuestra desde que se inició en este mundo de tanta exposición.

