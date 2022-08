Estas eran las condiciones de Adela Noriega para grabar telenovelas

Las estrictas condiciones de la actriz de telenovelas

Adela Noriega es una de las estrellas de la televisión más recordadas por sus impecables interpretaciones en los melodramas, por lo que podría darse el lujo de exigir cierto trato y condiciones para aceptar cualquier tipo de proyectos.

Aunque en la actualidad lleva más de 10 años retirada de los melodramas, en días recientes salió a relucir cuáles eran las condiciones para que Noriega aceptara ser la protagonista de una telenovela y vaya que sorprendieron por ser tan específicas.

Noriega qué en la actualidad se encuentra viviendo en una lujosa mansión en Miami, en su momento destacó por su sencillez y carisma junto a sus compañeros de elenco, además de ser cariñosamente recordada por las productoras que tuviera la dicha de dirigirla.

Las estrictas condiciones de la actriz de telenovelas

Las estrictas condiciones de la actriz de telenovelas

Según Carla Estrada, quién fuera su productora en la telenovela Amor Real, la actriz no era para nada una diva y entre las condiciones que exigía para actuar en las novelas principalmente se componían de dos, la primera que ella comiera al lado de la actriz y en la segunda que siempre en su camerino debería haber atún y aguacate, pues le encantaba para los descansos entre llamados.

“La verdad es que Adela no es exigente, lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos junto atún con aguacate en su camper y cantaba, pero la verdad no, es una persona que traiga exigencias en lo más mínimo”, fueron las palabras que dijo Carla Estrada.

Además debido a su estrecha relación de amistad con Noriega, la prensa del espectáculo cuestionó a Carla Estrada sobre si hay posibilidad alguna de que la actriz regresé a los melodramas, la productora respondió que estaría feliz: Yo feliz (de que regrese a la televisión), pero no la he localizado, ni la he buscado tampoco, la verdad. No tenemos ningún contacto, no he hablado con ella”, dijo en una entrevista.

Te puede interesar: Adela Noriega trató mal a esta actriz sólo por ser bonita

¿Qué pasó con Adela Noriega?

¿Qué pasó con Adela Noriega?

Nacido un 24 de octubre de 1964 Adela fue una destacada actriz de cine, teatro, y televisión que hoy en día estaría cumpliendo 52 años.

Realmente se sabe muy poco sobre su paradero, aunque medios del espectáculo refieren a que la actriz puede estar viviendo en su mansión de Florida, Estados Unidos y donde ha pasado realmente los últimos años.

Aunque las últimas semanas se ha rumorado que Adela Noriega podría regresar a las telenovelas, esto es solo un rumor y en realidad no se sabe a ciencia cierta si la actriz retomaría su carrera artística.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!