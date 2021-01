Estas épicas transformaciones en batallas han marcado a los fanáticos del anime

Épicas transformaciones en batallas que han marcado a los fanáticos del anime

Hay muchos estilos diferentes de anime que han logrado captar la atención del público y crear fandoms masivos, pero el entusiasmo que acompaña al mundo shonen se encuentra a menudo en otro nivel.

Muchos animes shonen son responsables de algunas de las aventuras más adictivas y, a menudo, están llenos de personajes increíblemente fuertes que están destinados a luchar contra o para las fuerzas del mal.

Un tropo común dentro del anime shonen es que existen formas definitivas de transformación que permiten a los personajes alcanzar nuevos niveles de poder.

Muchas de estas transformaciones y nuevas formas de fuerza se presentan en la serie shonen, pero algunas son más impresionantes que otras.

Poderosas transformaciones en el anime

La forma ultra instintiva de Goku lo pone en el poder de los dioses

Cuando la gente piensa en transformaciones exageradas y formas finales poderosas, es típicamente Dragon Ball lo que viene a la mente. La tradición de la serie de nuevos niveles de Super Saiyan ha ayudado a definir la serie y a convertirla en una parodia hasta cierto punto.

Dragon Ball Super introduce aún más formas nuevas, pero el vértice parece ser la capacidad Ultra Instinct -Sign- de Goku. Es un nivel de poder que opera más allá de la conciencia y hace que Goku sea prácticamente imparable y parece incluso intimidar a los Dioses de la Destrucción. Sin embargo, es una maniobra muy inestable.

La forma de zorro de nueve colas de Naruto saca a relucir su demonio interior

Naruto empuja a sus personajes a través de fuertes crisis, muchas de las cuales los ven obteniendo inmensos poderes. Rápidamente queda claro que Naruto Uzumaki tiene el poder del demonio Zorro de Nueve Colas dormido dentro de él.

No es un desarrollo rápido, pero significa mucho más cuando Naruto aprende a aprovechar su forma de Zorro de Nueve Colas.

Esta transformación no solo es increíblemente fuerte, sino que está equipada para manejar la mayoría de las situaciones con una amplia gama de habilidades diversas. Naruto también domina los conceptos básicos del Modo Sabio, que le da aún más fuerza a esta forma ya mortal.

Kars se convierte en el ser definitivo en la extraña aventura de jojo

JoJo's Bizarre Adventure es una serie salvaje que muestra algunos villanos muy peligrosos que literalmente tienen la capacidad de reescribir la realidad gracias al poder de sus Stands. Los stands se vuelven cada vez más dominados, pero incluso antes de que se introduzcan, hay un individuo más mortífero llamado Kars.

Kars logra lo que tan pocos villanos son capaces de lograr y su plan para la inmortalidad divina es un éxito. Joseph Joestar tiene que recurrir a métodos extremadamente poco convencionales para extinguir esta amenaza, pero la mayoría de las personas serían inútiles contra Kars y su fuerza.

Este personaje tiene una épica transformación que ha impresionado al fandom.

Gear Fourth de Luffy lo convierte en la gigantesca potencia de One Piece

One Piece es una de las series de anime shonen de mayor duración y Luffy y su equipo de Piratas del Sombrero de Paja han visto toneladas de aventuras y han crecido de manera sustancial.

Es muy satisfactorio presenciar la evolución de Luffy desde el debut de la serie, y ha podido llevar su elasticidad de la fruta del diablo a niveles aún más impresionantes con el advenimiento de sus transformaciones Gear.

Luffy ha logrado Gear Fourth, que aparentemente utiliza los poderes de Gear Second y Gear Third, pero inyecta aún más poder en el embellecido físico de Luffy. Es una mejora inmensa para la que Luffy todavía encuentra nuevos usos.

Eren Jaeger reclama el poder de varios titanes devastadores

Attack on Titan es uno de los mejores animes de su generación y la temporada final de la serie desafía las expectativas de manera sorprendente y satisfactoria.

Los gigantes Titanes devoradores de hombres son la última fuente de poder en la serie y finalmente se revela que individuos selectos pueden hacer que estas transformaciones se realicen.

La guerra para obtener más titanes y el titán fundador supremamente influyente se convierte en una prioridad y es Eren quien más se beneficia de todo esto. Eren experimenta con varias formas de Titán, comenzando con Attack Titan, y lo convierte en uno de los personajes más resistentes de la serie.

La forma completa de ichigo en Bleach es solo una de las muchas transformaciones demoníacas

Bleach es una serie de shonen que está muy interesada en el exterminio de demonios megalómanos e Ichigo Kurosaki se convierte en un sabio en el campo. Ichigo se familiariza con una letanía de mejoras a lo largo de la serie, muchas de las cuales se convierten en trabajos en progreso a medida que continúa entendiendo sus habilidades.

Las formas de Shinigami, Vasto Lorde y Bankai de Ichigo marcan un crecimiento significativo en el luchador, y algunos incluso aplican un impulso en las espadas que usa en la batalla. Sin embargo, es la forma Fullbring de Ichigo la que es verdaderamente notable y le da un dominio completo sobre las almas.

El 100% one for all de Izuku Midoriya trasciende los límites del cuerpo humano

My Hero Academia es una deliciosa mezcla de shonen con sensibilidades de superhéroe, y es muy satisfactorio ver a Izuku Midoriya y sus compañeros convertirse en superhéroes profesionales en UA High.

Hay muchos Quirks dominados en la serie, pero One For All de Midoriya es uno de los más temperamentales. Inicialmente parece una carga ya que Midoriya solo puede usar una fracción de su fuerza y todavía devasta su cuerpo.

Sin embargo, circunstancias especiales le han permitido llevar One For All al límite, y la fuerza que posee es increíble.

La forma de demonio de Yu Yu Hakusho saca a relucir su instinto animal

Yu Yu Hakusho es una serie de shonen de la década de 1990 y, como muchos de sus compañeros, el programa adopta lentamente el combate sobre la historia a medida que avanza.

La segunda mitad de Yu Yu Hakusho esencialmente se convierte en un torneo gigante que está lleno de algunos de los demonios más peligrosos del mundo. La evolución de Yusuke Urameshi a través de la serie lo involucra a aceptar sus raíces en parte demoníacas y puede transformarse en una versión exagerada de sí mismo.

La forma de demonio de Yusuke parece más intimidante y es considerablemente más fuerte, pero todavía se siente un poco deficiente en comparación con algunas de las otras transformaciones en el anime.

La rabia y la determinación encienden la limitación de gon para adultos de Hunter X Hunter

Hunter x Hunter hace algo bastante especial con su protagonista, Gon Freecss, durante el posterior Chimera Ant Arc de la serie. Hunter x Hunter's Gon es un joven luchador adorable e incorregible.

Es muy fuerte, pero se yuxtapone a su apariencia juguetona y sin pretensiones. Esto se subvierte maravillosamente cuando Gon usa la limitación y las habilidades de votos para transformarse en Gon adulto.

Esta manifestación más madura representa la ira que se genera en Gon durante su misión de salvar a Kite y eliminar a Pitou. Es una transformación que funciona tan bien simplemente por la moderación que le aplica a Gon antes de todo esto.

El modo Rey Mono de Jin Mori elimina las limitaciones del cuerpo humano

The God of High School es un anime reciente que adapta la popular serie manhwa del mismo nombre.

La aventura comienza con estudiantes de secundaria bastante arraigados que practican diferentes formas de artes marciales, pero una fuerza poderosa llamada Charyeok se vuelve cada vez más frecuente. Jin Mori, el protagonista del programa, inadvertidamente aprovecha los poderes latentes que lo transforman en un poderoso Modo Rey Mono.

Todas las habilidades de Mori aumentan en esta forma y su cuerpo puede superar ampliamente sus limitaciones normales. No parece mucho, pero es una clave importante en la guerra contra la malvada organización Nox.

