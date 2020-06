Estas canciones harán que sientas Orgullo LGBT

El mes de junio es considerado del Orgullo LGBT, y el mundo del espectáculo sabe poner de su parte para que se dé mejor la visibilización de la comunidad, por lo que aquí te presentaremos algunas canciones para disfrutar con motivo de este mes del orgullo.

Hay tanto artistas nacionales e internacionales que apuestan por esta lucha, por lo que la lista es amplia, sin embargo, dejaremos las 5 que más están sonando actualmente.

LOVE- Jesse y Joy

Estrenada este mismo mes del orgullo LGBT, Love es una canción interpretada por el dúo Jesse y Joy, quienes reunieron a decenas de artistas para colaborar con ellos. En esta canción los intérpretes forman la bandera LGBT con sus camisetas, y buscan luchar contra los cursos de conversión.

TQ y Ya- Danna Paola

La canción está recién salida del horno, la cantante Danna Paola estrenó esta canción precisamente en el marco del PRIDE 2020, y en esta habla de que el amor no tiene cura, independientemente de las diferentes versiones de amor que existan.

A quien el importa- Thalía

La canción es originalmente de Alaska, y también hay una versión de Fangoria, sin embargo, la que más pegó en México fue Thalía, pues en esta canción vemos a una de las reinas del pop en México apoyar a la comunidad, y asegurando que no importa como seamos, por fuera, lo importante es quienes somos por dentro.

Born This Way- Lady Gaga

Sin duda esta canción de Lady Gaga es una de las más icónicas de la comunidad LGBT, siendo utilizada en películas y series como la representación de este colectivo, la frase “Don't be a Drag, just be a Queen” hizo que la canción sea considerada como una de las mejores para el colectivo.

Sodio- Danna Paola

Okey, tenemos que admitir que amamos a Danna Paola, pero Sodio fue una de las canciones más icónicas de esta cantante, y que habla probablemente de un tema que no se había tocado nunca, cómo tratar el tema de “mi pareja resultó homosexual” y en esta canción ella habla de que no importa, si nos gusta lo mismo no pasa nada.

Estas canciones son solo algunas de las muchas que hay para disfrutar durante estos últimos días del mes LGBT, y no dudamos que, en el transcurso de los años, sigan saliendo más temas para el colectivo.