Estas 5 FOTOS de Shakira muestran cómo enamoró a Pique en el pasado

La historia de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira movió al mundo, pues se pensaba que eran una de las parejas más estables entre los artistas. Asimismo, por la gran belleza y talento de la colombiana no se creía que pudieran cambiarla por otra.

Estas 5 FOTOS que hoy te mostramos por qué Shakira era la mejor, pues muchos aseguran que Clara Chía, la mujer con la que Piqué engañó a la cantante, no le llega a los pies a la mamá de sus dos hijos.

Además, en estas fotos la bella colombiana se luce sin nada de maquillaje y en ropa casual que contrasta mucho con la cantante producida para los eventos públicos o en sus vídeos musicales.

Te dejamos las mejores fotos de Shakira al natural que muestran toda su belleza

Foros de Shakira al natural.

Shakira, que ya tiene 45 años, no luce para nada su edad y aunque no lleva maquillaje o filtros se ve muy joven y hermosa. Sin marcas de la edad y sin ningún arreglito estético por lo que no le pide nada a Clara Chía Martí que 22 años es más joven que la cantante.

Shakira ama el deporte como el skate.

Asimismo, estas fotos muestran ese lado femenino de Shakira que Piqué veía en su vida privada como esposo que comprueban que es una mujer muy versátil, amante de deportes como el surf y el skate y conectada con la naturaleza, algo que sin duda transmitirá a su hijos Milán y Sahsa.

Y no queda más que resaltar, que Shakira tiene una excelente carrera artística y como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, la colombiana rompe récord en Spotify con cuatro de sus canciones.

Te puede interesar: Fans de Shakira ponen "Te felicito" mientras que Gerard Piqué entrena

¿Cuántos años duró la relación de Shakira y De la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa.

La famosa Shakira no solo ha terminado su matrimonio con Gerard Piqué, pues anteriormente estuvo con Antonio de La Rúa con quien duró 11 años, pero apenas se separó de él inició su romance con el futbolista español para después casarse.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!