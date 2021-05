¿Estará Charli D'Amelio en 'High School Musical: The Musical: The Series 2'?

Charli D'Amelio actuó junto a Zac Efron, Joshua Bassett e incluso Dove Cameron para una producción de High School Musical. Ahora, algunos fanáticos se preguntan si aparecerá en la segunda temporada de High School Musical: The Musical: The Series.

Cuando MIss Jenn escuchó que los estudiantes reales de East High School nunca montaron una producción teatral de High School Musical, tomó el asunto en sus manos. El resultado fue High School Musical: The Musical: The Series, un falso documental original de Disney +.

Más de un año después del lanzamiento de la primera temporada, Disney + anunció la fecha de lanzamiento de la temporada 2. La mayoría de los miembros del elenco regresarán para esta segunda temporada, esta vez montando una producción teatral del musical de Disney, La Bella y la Bestia.

¿Actuará Charli D'Amelio en 'High School Musical: The Musical: The Series 2'?

El dúo de hermanas, Dixie y Charli D'Amelio, son más que estrellas en la plataforma de redes sociales, TikTok. Son bailarines y cantantes. Charli D'Amelio incluso apareció en un especial de High School Musical, junto a Ashley Tisdale, Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Charli es bailarina, al igual que varios miembros del elenco de la serie original de Disney. Sin embargo, esta estrella de TikTok no estará en la temporada 2 de High School Musical: The Musical: The Series.

Su papel con Singalong fue su primera asociación con Disney. Eso no quiere decir que no habrá nuevos miembros del elenco en esta temporada. De hecho, hay una nueva chica "chica rubia" en la vida de Ricky y un profesor de teatro que arroja sombra a la señorita Jenn.

