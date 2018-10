¡Estamos mejor sin Maca Carriedo! Nadie en "Intrusos" extraña a la conductora

Sin pelos en la lengua, Carmen Armendáriz reveló que Maca Carriedo es un joven que tiene muchos compromisos y su falta de organización repercutía con las actividades que tenía que cumplir para el programa Intrusos.

Carmen Armendáriz habló sobre Maca Carriedo

Con la misma intensidad, la productora hizo hincapié en que Maca nunca fue víctima de homofobia, pues si algo son en el programa es ser incluyentes y nunca se permitiría una falta de respeto de esa índole.

En la misma entrevista, se aprovechó para cuestionar a Aurora Valle para que diera alguna opinión respecto a esta situación, a lo que respondió:

"Mira, me he hecho una promesa toda la vida, y es jamás dejar de cumplir mis promesas, y mi promesa fue ya no hablar más del tema, tanto en privado como en público, para mí quedó atrás ese tema, y seguir adelante, y ahora darle la bienvenida a Atala como la nueva integrante de 'Intrusos'".

Aurora Valle ya no piensa dar más opiniones sobre Maca Carriedo

Por su parte, Juan José Origel bromeó al mencionar que Maca Carriedo estuvo tan poco tiempo en la emisión, que ni tiempo le ha dado de extrañarla.

No sabemos si lo hizo por quedar bien o si realmente mantuvo alguna clase de amistad con Carriedo, sin embargo, la única que mostró cierta nostalgia por la partida de Maca fue Martha Figueroa, pues aceptó que ella sí la extrañará.

"Yo creo que ella nos extrañará, en lo personal puedo decir que yo sí la voy a extrañar, creo que para ella fue muy importante estar en una televisora tan importante como esta y en un programa como lo es 'Intrusos', creo que aportó cosas padres al programa, creo que fue bueno el tiempo que duró en el programa".

Martha Figueroa es la única que admitió que si va a extrañar a su excompañera