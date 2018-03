“Estamos Unidos Mexicanos”: Amor a México con música

Diversos famosos se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para encabezar el concierto “Estamos Unidos Mexicanos”, evento que se realizó para mostrar solidaridad con los mexicanos afectados tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre en dicho país. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Chayanne, Miguel Bosé, Enrique Bunbury, Timbiriche, Mon Laferte, Juanes, Pepe Aguilar, Jarabe de Palo, Julieta Venegas, Emmanuel, Mijares y Los Ángeles Azules fueron algunos de los artistas que realizaron su aparición en los dos escenarios acoplados para este show en donde de acuerdo a cifras oficiales asistieron casi 200 mil personas. Entre los momentos desacatados de la noche fue durante la participación del español Miguel Bosé, quien durante su presentación besó en la boca a uno de sus músicos. https://twitter.com/iOYisus/status/917235854619430913 En medio de su presentación, el colombiano Juanes comentó: “lo que he visto estas últimas semanas, lo que ha pasado entre ustedes después de lo sucedido, es muy inspirador. Sigan donando, por favor. Todavía falta muchísimo”. De la misma forma, la chilena Mon Laferte expresó: “deberían sentirse orgullosos y estar a la altura de su pueblo. Con mis propios ojos vi a nuestra gente trabajando. Señores gobernantes, por favor hagan lo mismo y sean dignos de su gente”. El español Pau Dones, vocalista del grupo Jarabe de Palo, apareció en el escenario portando una playera con el mensaje “Vivir es urgente”, demostrando su amor a la vida y que sigue dando una dura batalla contra el cáncer que padece. https://twitter.com/EstamosUni2MX/status/917202909288292353 Por su parte, artistas como Coldplay y Roger Water se unieron a la causa y tuvieron un enlace durante el concierto para entonar los temas Life is Beautifil y Wish you were here, respectivamente, siendo el tema de la banda liderada por Chris Martin la que fue creada con la finalidad de recaudar fondos y donarlos a los damnificados. Otros artistas como Bronco, Ha Ash, Camila, Ximena Sariñana, Carlos Rivera, también colaboraron en este evento donde se promovió el apoyo a cualquier forma de ayuda o donativo, sugiriendo organismos como Hábitat para la humanidad, Love Army México, Save The Children México, Unicef México y Brigada de rescate topos Tlatelolco. https://twitter.com/EstamosUni2MX/status/917243000081727488 https://twitter.com/EstamosUni2MX/status/917229759033098241 https://twitter.com/EstamosUni2MX/status/917226895694950400 https://twitter.com/EstamosUni2MX/status/917215474718355457

Te puede interesar