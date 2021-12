¿Estaba borracha? En redes recuerdan a Itatí Cantoral cantando "La Guadalupana"

Ya es de costumbre que cada noche previa a los festejos del 12 de diciembre, el nombre de Itatí Cantoral se convierta en tendencia de las redes sociales.

La actriz y cantante ha sido durante años el ícono televisivo y mediático de las redes sociales relacionado con las "Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe.

Su atropellada versión de "La Guadalupana" ha sido replicada por los internautas, quienes todavía se pregutan qué fue lo que ocurrió esa noche de diciembre.

"Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajó al Tepeyac", si cantaste el tema con la versión de Itatí déjame decirte que estás en el lugar correcto.

La actriz protagonizó en 2016 el programa que Televisa hace para "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe, sin embargo su versión se vio opacada por su peculiar estilo, haciendo creer que se presentó ebria a la Basílica.

"¿Cómo voy a ir a tomar a una iglesia? Me parece una cosa estúpida y cantarle las ‘Mañanitas’ a la Virgen. Creo que no canté bien, estuvo mal hecho porque no teníamos dónde ensayar y bueno, entre mi fe y así, no lo debí haber hecho públicamente, pero no hay nada que pueda decir que estaba tomada", aseguró la actriz en una pasada entrevista para Adela Micha.