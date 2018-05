"Estaba bien gorda": Conductores de Ventaneando agreden a Wendolee de La Academia

Ahora que una nueva generación de La Academia está por llegar a la pantalla de nueva cuenta, en el programa “Ventaneando” han estado sacando el tema sobre el reality en diversas ocasiones, sin embargo al recordar a una de las ex participantes terminaron atacándola.

Y es que Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Pedro Sola comenzaron a conversar sobre Wendolee, participante de la primera generación de la Academia, pero terminaron criticándola por su sobrepeso.

"Wendolee nunca bajó, estaba bien gorda…”, dijo Pedrito al hablar sobre los nuevos participantes de La Academia, pues él considera que a los que tengan unos kilos de más seguramente los pondrán a dieta.

Sin embargo este comentario no fue bien recibido por la cantante y sus fans, pues en redes sociales les respondió a los conductores e incluso subió un video para defenderse.

"Toda mi vida he lidiado con subidas y bajadas de peso ...afectada por muchas situaciones a mi alrededor, hay veces que todo en mi vida se acomoda para poder seguir una dieta, ¡y bajo! Así nací, con este metabolismo y cuerpo, y siempre intentaré sentirme bien y saludable. Cuando no me sienta bien tomaré medidas estrictas, mientras tanto, no me limito a vivir infelíz.”, dijo la cantante.

Cabe mencionar que Wendolee siempre se ha mostrado orgullosa de sus curvas y de ser “gordibuena”, por lo cual acaba de lanzar un sencillo titulado “Así me hizo Dios”.