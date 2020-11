Esta sería la mujer por la que Anitta estaría vuelta loca

Anitta es una de las cantantes brasileñas más populares a nivel internacional, pues la cantante que fue juez de La Voz México ha sabido ganarse el corazón del público con su música urbana, como lo fue su canción con J Balvin “Downtown”.

Sin embargo, siendo una persona muy mediatica, está expuesta a que su vida personal tambien se haga publica, y aunque no es ninguna sorpresa, la famoss reveló hace un par de años de meses que es bisexual, pues no le importa el genero de la persona, sino el interior.

Es por ello que recientemente estrenó su tema “Me Gusta”, en donde compartió créditos con Cardi B y Myke Towers, siendo un tema sobre relaciones lésbicas, y las atracciones de las personas.

"Yo no canto nada que no haga yo misma. Yo soy abiertamente bisexual y nunca he querido hacer un espectáculo con eso. Puedo estar con un hombre, una mujer, con dos, con tres, con cinco, con seis. ¡Fiesta! Defiendo esa libertad”,