Esta podría ser la sanción para Amber Heard si no le paga a Johnny Depp.

Después de seis semanas de enfrentamiento legal, finalizó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El jurado deliberó el pasado miércoles por más de 12 horas y resolvió que quien ganó la contienda fue el actor, sin embargo, ambos deberán pagar una suma de dinero mutuo, siendo la actriz la más perjudicada.

El resultado anunciado por la fuerza fue que la estrella de Aquaman debía pagarle a su exmarido 15 millones de dólares, 10 por compensaciones y cinco por daños punitorios. Pero después Penny Azcarate redujo este último número a 350 mil dólares. Por su parte, el actor de Piratas del Caribe tendrá que abonar dos millones en reparaciones.

Pero tras darse a conocer estos números, Elaine Charlson Bredehoft, abogada de Amber Heard, habló con el programa de televisión Today, de la NBC, e informó que su clienta no es capaz de pagar los poco más de 10 millones que debe abonarle a Johnny Depp.

Amber Heard piensa en apelar el fallo de la corte

Por tal motivo, la letrada afirmó que Heard está pensando en apelar el fallo de la corte del estado de Virginia. “Para una persona que no tiene la capacidad de pagar el fallo ni la capacidad de pagar la fianza, entonces hay un problema real si la parte ganadora tiene la intención de ejecutar el fallo”, reveló al respecto la abogada consultada por la CBS MoneyWatch.

La Verdad Noticias informa que la única esperanza para Amber Heard al apelar el fallo sería que le reduzcan el monto a pagarle a su exposo, Johnny Depp. No obstante, ante esto el actor podría pedir ejecutar la sentencia y eso complicaría la situación.

¿Cuál sería la sanción para Amber Heard por no pagar?

“Si desea suspender la ejecución de la sentencia de 10,35 millones, es probable que deba pagar una fianza”, sumó otro abogado a la misma cadena de noticias, mientras que se conoce que en términos legales, si Heard no puede costear el valor impuesto por la corte, esta puede proceder a embargarle su sueldo, y los salarios futuros, así también como algunos bienes a su nombre.

La última opción de la actriz Amber Heard sería declararse en bancarrota, no obstante, eso no hará que ella pueda cancelar la deuda que generó por un “daño intencional o malicioso” con insolvencia. Lo que no sería su elección más viable.

