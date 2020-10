Esta película de aventuras de Halloween es toda una sensación en Netflix

La guía original de Netflix A Babysitter's Guide to Monster Hunting se encuentra actualmente en la lista de los diez mejores del servicio de transmisión. La oferta de terror familiar fue escrita por el escritor de historias de My Little Pony: The Movie Joe Ballarini y se basó en su trilogía de libros del mismo nombre.

Lanzado el 15 de octubre de 2020, es cortesía de la directora Rachel Talalay, mejor conocida por el clásico de culto Tank Girl y la entrada de 1991 en Nightmare on Elm Street Freddy's Dead: The Final Nightmare, y quien recientemente dirigió episodios de Doom Patrol y American Gods.

A Babysitter's Guide to Monster Hunting está protagonizada por Tamara Smart (Artemis Fowl, The Worst Witch) como Kelly Ferguson, una niñera cuyo joven pupilo es secuestrado por monstruos en Halloween. Se encuentra siendo reclutada en las filas de una sociedad internacional de élite de proveedores de cuidado infantil, encargada de proteger a los niños de fuerzas sobrenaturales.

Tom Felton, el propio Draco Malfoy de la franquicia de Harry Potter, se roba el espectáculo y se muerde el escenario, irreconocible y deliciosamente exagerado en su papel de Grand Guignol, el hombre del boogie que desata la pesadilla de la película.

A la par está Oona Laurence, la joven intérprete que interpretó a Matilda en la adaptación teatral musical de Tim Minchin del clásico de Roald Dahl, así como la relativamente nueva Lynn Masako Cheng y Ty Consiglio de Fast Layne.

Netflix agregó recientemente la película A Babysitter's Guide to Monster Hunting

Buena aceptación en Netflix

A Babysitter's Guide to Monster Hunting ha recibido críticas mixtas en el corto período de tiempo desde su lanzamiento: Rotten Tomatoes actualmente tiene la película con una calificación de aprobación crítica del 63%.

Los fanáticos de la película ya la están comparando con los clásicos familiares de temporada anteriores, con Culturess escribiendo: "Para el público mayor, [A] Babysitter's Guide to Monster Hunting tendrá el mismo tipo de atractivo que películas como Hocus Pocus o Halloweentown. Son divertidas , son extravagantes y tienen todos los elementos necesarios para que entremos en el espíritu de Halloween ".

Cuando On the Spot Interviews le preguntó qué hace que esta sea "la película de Halloween para ver", la estrella Tamara Smart describió que la película tiene "todo en ella", llamándola "para todos ...a los niños les encantará, a los padres les encantará. Quiero decir, a las personas mayores les encantará ", logrando la imagen con una trifecta potencial y muy buscada entre niños, padres y ancianos.

Una guía de niñera para la caza de monstruos es parte de la lista de ofertas de Halloween de Netflix, que también ha visto otra programación original como The Haunting of Bly Manor y Hubie Halloween causando sensación en los últimos días, superando el Top Ten del sitio y dominando las redes sociales.

Los lugares frecuentados y espeluznantes seguirán llegando, con el tan esperado Unsolved Mysteries: Volume 2 que se lanzará el 19 de octubre.